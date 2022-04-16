Чи зростуть тарифи на електроенергію у найближчі півроку — відповідає президент

Тарифи на електроенергію для українців залишаться незмінними щонайменше на півроку. Йдеться про більшість споживачів, які використовують до 250 кВт/год на місяць.

Про таке повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

Для більшості українців тариф складатиме 1,44 грн за кВт/год. Така ціна збережеться до осені. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян, – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, він зауважив, що попри всі виклики, опалювальний сезон був успішним, а тарифи не зросли.

— Сезон проведений успішно попри все…Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час, – заявив глава держави.

Уряд вже розмірковує над закупівлею вугілля та газу для наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи відключать комунальні послуги, якщо немає чим платити за платіжками. Утім, уряд просить всіх, хто продовжує працювати та має фінансову можливість продовжувати сплачувати за комірне, адже це неабияка допомога Україні та нашому бюджету.