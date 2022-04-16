Чи зростуть тарифи на електроенергію у найближчі півроку — відповідає президент

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 16 Квітня 2022, 12:00
Електроенергія
Фото: Unsplash

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