Україна

Зеленський у новому зверненні запропонував обміняти Медведчука — всі подробиці

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 13 Квітня 2022, 00:37
звернення Зеленського про обмін Медведчука

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