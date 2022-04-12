Зеленський у новому зверненні запропонував обміняти Медведчука — всі подробиці

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері звернувся до народу і світу та запропонував Росії обміняти Віктора Медведчука, якого сьогодні затримала СБУ.
Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук, – почав своє звернення Зеленський.
Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук, – почав своє звернення Зеленський.
Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього “космонавта” – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените “Поехали!”.
Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий “вояка”. Ось такий «патріот».
Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу.
Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість.
Дивись онлайн повне відео звернення Зеленського:
Нагадаємо, ми також публікували звернення Зеленського до литовців. До чого закликав президент партнерів та народ Литви, дивись у матеріалі.