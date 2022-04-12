Зеленський у новому зверненні запропонував обміняти Медведчука — всі подробиці

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері звернувся до народу і світу та запропонував Росії обміняти Віктора Медведчука, якого сьогодні затримала СБУ.

Дуже символічно, що саме в День космонавтики був затриманий пан Медведчук, – почав своє звернення Зеленський.

Він ховався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього “космонавта” – у поганому сенсі слова – не спрацювало знамените “Поехали!”.

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Вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватись. Ось такий “вояка”. Ось такий «патріот».

Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу.

Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і дівчат у російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи та військові також розглянули таку можливість.

Головне зі звернення Зеленського:

За ці 48 днів російська армія вийшла на рівень незворотних втрат. Вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія за дві війни в Чечні.

З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною. Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що це була за речовина. У заблокованому місті неможливо провести повне розслідування.

Сьогодні у зверненні до парламенту і народу Литви, а разом з тим і до усіх європейських народів, наголосив на тому, що шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії обовʼязково має містити в собі нафту.

Говорив також сьогодні з канцлером Австрії Негаммером, який напередодні зустрічався з очільником Росії. Обмінялися деталями цієї зустрічі.

І я вкотре хочу подякувати усім нашим захисникам і захисницям. Я не втомлююсь це робити. І хочу, аби ми з вами не втомлювались говорити їм найголовніше: ми віримо у вас. Ми пишаємось вами.

Окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення Азов, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці Правого сектору. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції.

Всім військовим, які борються в ООС. Які захищають Харків, усьому військовому підрозділу, яке захищає Запорізький регіон, південь. Окремо – 92-га, 93-тя, 95-та бригади. І особисто генералу Наєву.

Кілька хвилин тому я підписав три укази. Державними нагородами відзначено 419 військовослужбовців Збройних сил України. З них 72 посмертно.

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.

Звання Герой України присвоєно підполковнику Васильєву Дмитру Миколайовичу, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади. Посмертно.

Дивись онлайн повне відео звернення Зеленського:

Нагадаємо, ми також публікували звернення Зеленського до литовців. До чого закликав президент партнерів та народ Литви, дивись у матеріалі.