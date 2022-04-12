Зеленский в новом обращении предложил обменять Медведчука — все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно вечером обратился к народу и предложил России обменять Виктора Медведчука, которого сегодня задержала СБУ.

Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук, — начал свое обращение Зеленский.

Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого “космонавта” – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое “Поехали!”.

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Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой “воин”. Вот такой патриот.

Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени.

Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую ​​возможность.

Обращение Зеленского — главные тезисы:

За эти 48 дней русская армия вышла на уровень необратимых утрат. Выше Советского Союза за 10 лет войны в Афганистане. Выше, чем Россия за две войны в Чечне.

С большим вниманием принимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы, что это было за вещество. В заблокированном городе невозможно провести полное расследование.

Сегодня в обращении к парламенту и народу Литвы, а вместе с тем и ко всем европейским народам, отметил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России обязательно должен включать в себя нефть.

Говорил также сегодня с канцлером Австрии Негаммером, накануне встречавшимся с главой России. Обменялись деталями этой встречи.

И я еще раз хочу поблагодарить всех наших защитников и защитниц. Я не устаю это делать. И хочу, чтобы мы с вами не уставали говорить им самое главное: мы верим в вас. Мы гордимся вами.

Отдельно хочу сказать сегодня тем героям, которым очень тяжело. Тем, кто защищает Мариуполь. Батальон морской пехоты 36-й бригады морской пехоты. Отдельный отряд специального назначения Азов, 12 бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Подразделения Государственной пограничной службы. Добровольцы правого сектора. 555 военный госпиталь и работники Национальной полиции.

Всем военным, борющимся в ООС. Которые защищают Харьков, всему военному подразделению, защищающему Запорожский регион, юг. Отдельно – 92-я, 93-я, 95-я бригады. И лично генералу Наеву.

Несколько минут назад я подписал три указа. Государственными наградами отмечены 419 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 72 посмертно.

Также государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины.

Звание Герой Украины присвоено подполковнику Васильеву Дмитрию Николаевичу, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады. Посмертно.

Смотри онлайн полное видео обращение Зеленского:

Напомним, мы также публиковали обращение Зеленского к литовцам. К чему призвал президент партнеров и народ Литвы, смотри в материале.