Украина

Зеленский в новом обращении предложил обменять Медведчука — все подробности

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 13 апреля 2022, 00:37
звернення Зеленського про обмін Медведчука

Больше видео
0:03:49
Медведчук
Медведчук арестован. Ни один предатель не избежит наказания
0:08:09
Інтерв'ю Ганни Маляр - інтерв'ю заступниці міністра оборони України 12.04.2022
О химическом оружии, ситуации на фронте и разминировании Украины — рассказывает Анна Маляр
0:05:50
Посівна кампанія 2022: чи буде дефіцит продуктів
Первая посевная кампания в условиях полномасштабной войны: хватит ли нам овощей, мяса и зерна
Фосфорні бомби Росія
Применение Россией фосфорных бомб: в чем опасность и как оказать первую помощь
Смотреть больше

Последние видео
звернення Зеленського про обмін Медведчука

Зеленский в новом обращении предложил обменять Медведчука — все подробности
0:03:49
Медведчук
Медведчук арестован. Ни один предатель не избежит наказания
0:05:56
Дефолт в Росії: що відомо та прогнози експертів
Что такое дефолт и когда он ожидается в России? Мы собрали прогнозы и объяснения
0:01:40
переселенці віддячують місцевим
Добро по-украински: как переселенцы благодарят за приют жителей Винницкой области
0:08:09
Інтерв'ю Ганни Маляр - інтерв'ю заступниці міністра оборони України 12.04.2022
О химическом оружии, ситуации на фронте и разминировании Украины — рассказывает Анна Маляр
0:18:32
Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Литви 12.04.2022
Экспонаты для туристов или европейские ценности — Зеленский обратился к литовцам
0:05:50
Посівна кампанія 2022: чи буде дефіцит продуктів
Первая посевная кампания в условиях полномасштабной войны: хватит ли нам овощей, мяса и зерна
Фосфорні бомби Росія
Применение Россией фосфорных бомб: в чем опасность и как оказать первую помощь
0:02:22
Подружжя розлучила окупація в Мелітополі
Назвал полевую кухню именем жены и ждал ее. Как супругов разлучила оккупация
0:03:37
Історія подружжя медиків з Маріуполя, які понад тиждень були заручниками російських окупантів
Они оперировали под обстрелами в разбитой больнице — история супругов-медиков из Мариуполя
Больше видео
Медведчук
Читать дальше
Медведчук арестован. Ни один предатель не избежит наказания

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь