Зеленский в новом обращении предложил обменять Медведчука — все подробности

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно вечером обратился к народу и предложил России обменять Виктора Медведчука, которого сегодня задержала СБУ.
Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук, — начал свое обращение Зеленский.
Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого “космонавта” – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое “Поехали!”.
Я считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой “воин”. Вот такой патриот.
Что ж, если Медведчук сам избрал себе военную форму, он подпадает под правила военного времени.
Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность.
Смотри онлайн полное видео обращение Зеленского:
Напомним, мы также публиковали обращение Зеленского к литовцам. К чему призвал президент партнеров и народ Литвы, смотри в материале.