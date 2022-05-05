Анатолий Шарий — всё! Пророссийский блоггер и пропагандист задержан в Испании

Вчера, 4 мая, в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей, — отмечает СБУ.

В чем подозревают Шария

СБУ подозревает блогера в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (Государственная измена);

ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По словам следователей СБУ, Шарий вредил национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.

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Ряд экспертных исследований доказывают, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было объявлено подозрение.

Сейчас продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.

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