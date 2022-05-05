Анатолий Шарий — всё! Пророссийский блоггер и пропагандист задержан в Испании

Вчера, 4 мая, в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей, — отмечает СБУ.
Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей, — отмечает СБУ.
СБУ подозревает блогера в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины:
По словам следователей СБУ, Шарий вредил национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что он действовал по заказу иностранных структур.
Ряд экспертных исследований доказывают, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было объявлено подозрение.
Ряд экспертных исследований доказывают, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему было объявлено подозрение.
Сейчас продолжаются все необходимые следственно-оперативные меры для того, чтобы это лицо ответило за свои действия перед законом.
Ранее СБУ поймали нардепа и коллаборанта Виктора Медведчука. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что ждет российских военных преступников, а также какой будет судьба Медведчука.