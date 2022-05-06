Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 6 травня

Ми вже давно зрозуміли, що росіяни люблять займатися мародерством, вони радіють навіть вкраденій білизні. Проте замість “передачок” додому рідним вони відправляють вантажівки “груз 200”.

Таких пакуночків наші ЗСУ можуть зробити багато. Саме тому в Україні тривають активні бої за нашу свободу. Тож треба знати безпечні напрямки, щоб евакуюватися чи передавати допомогу.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 6 травня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури з метою перешкоджання переміщення гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.

На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має.

На Донецькому напрямку противник намагався заволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанню позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти продовжують проведення фільтраційних заходів стосовно місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію підконтрольну українській владі. Водночас окупантами вживаються заходи поповнення втрат особового складу шляхом прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Наші військові дають прочухана окупантам! Раніше ми розповідали про контрнаступ ЗСУ на Харківському та Ізюмському напрямках.