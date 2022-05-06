Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 мая

Мы уже давно поняли, что россияне любят заниматься мародерством, они радуются даже украденному белью. Однако вместо “передачек” домой родным они отправляют грузовики “груз 200”.

Таких мешочков наши ВСУ могут сделать много. Именно поэтому в Украине продолжаются активные бои за нашу свободу. Поэтому нужно знать безопасные направления, чтобы эвакуироваться или передавать помощь.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 6 мая 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью воспрепятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные позиции в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет.

На Донецком направлении противник пытался завладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава путем ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Наши военные дают прикурить оккупантам! Ранее мы рассказывали о контрнаступлении ВСУ на Харьковском и Изюмском направлениях.