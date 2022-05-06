Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 мая

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 мая 2022, 07:00
Актуальна карта бойових дій вУкраїні 6 травня

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Актуальна карта бойових дій вУкраїні 6 травня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 мая
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Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Виступ Зеленського
Зеленский объединил обращение к двум сильным народам: Украины и Великобритании
0:08:05
ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківсьокму та Ізюмському напрямках
России не удаются ключевые замыслы. Денисенко о контрнаступлении ВСУ и массовых ударах по Украине
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