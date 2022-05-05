Чорт забирай, бійці проявляють таку витримку і героїзм! Звернення Паламара стосовно ситуації у Маріуполі

Заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар (Калина) звернувся до світової спільноти та особисто до Верховного Головнокомандувача ЗСУ.
– Вже третя доба як ворог прорвався на територію заводу Азовсталь у місті Маріуполь. Тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б’ються сам на сам з переважаючими силами противниками. Та, чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним Батьківщині.
В черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир’я та не дали можливості на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатись від обстрілів у підвалах заводу.
Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які у страшних муках помирають від неналежного лікування.
Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних та особисто звертаюсь до Верховного Головнокомандувача, щоб подбав про поранених солдат, які у страшних муках помирають від неналежного лікування.
Дайте можливість забрати тіла воїнів, щоб українці змогли попрощатися зі своїми героями, відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в який противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю.
Напередодні 150 маріупольців таки змогли вирватись зі знищеного міста. Ми розповідали історії людей, який врятувались з Азовсталі.
Сьогодні восьма річниця з дня створення батальйону Азов. Який став формуванням Нацгвардії України — окремим загоном спецпризначення Азов.
Сьогодні азовці, разом з морськими піхотинцями, бійцями Нацгвардії та поліції, стали символом нескореності Маріуполя і героїчно тримають оборону на Азовсталі.
Завдяки їх духу і мужності російські варвари досі не захопили Азовсталь. А значить, і не зламали Маріуполь.
Завдяки їх духу і мужності російські варвари досі не захопили Азовсталь. А значить, і не зламали Маріуполь.
– Ми дякуємо нашим героям! І всі наші думки з ними. Бійців і всіх цивільних, хто в нелюдських умовах сьогодні перебуває на Азовсталі, потрібно врятувати! І світова спільнота має потужніше тиснути на Путіна, щоб він не знищив сотні заручників і наших героїв, — записав відеозвернення на підтримку наших бійців Віталій Кличко.