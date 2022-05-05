Украина

Черт побери, бойцы проявляют такую выдержку и героизм! Обращение Паламара по ситуации в Мариуполе

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 05 мая 2022, 17:15

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0:03:40
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0:11:50
Чи почне Путін загальну мобілізацію? Відповів військовий експерт
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