Черт побери, бойцы проявляют такую выдержку и героизм! Обращение Паламара по ситуации в Мариуполе

Заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламар (Калина) обратился к мировому сообществу и лично к Верховному Главнокомандующему ВСУ.

— Уже третьи сутки враг прорвался на территорию завода Азовсталь в городе Мариуполь. Продолжаются тяжелые кровопролитные бои. Оборонцы города уже 71 день сражаются один на один с превосходящими силами противника. Но, черт возьми, проявляют такую ​​выдержку и героизм, что Украина должна знать, что значит быть верным Родине.

В очередной раз россияне нарушили обещание по поводу перемирия и не дали возможности на эвакуацию гражданских лиц, которые продолжают укрываться от обстрелов в подвалах завода.

Призываю мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему, чтобы позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли проститься со своими героями, отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не придерживается никаких этических норм, конвенций и законов, уничтожая людей на глазах всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью.

Накануне 150 мариупольцев смогли вырваться из уничтоженного города. Мы рассказывали истории людей, спасшихся из Азовстали.

Азову – восемь лет

Сегодня восьмая годовщина со дня создания батальона Азов. Ставший формированием Нацгвардии Украины – отдельным отрядом спецназначения Азов.

Сегодня азовцы вместе с морскими пехотинцами, бойцами Нацгвардии и полиции стали символом непокорности Мариуполя и героически держат оборону на Азовстали.

Благодаря их духу и мужеству русские варвары до сих пор не захватили Азовсталь. А значит, и не сломали Мариуполь.

— Мы благодарим наших героев! И все наши мнения с ними. Бойцов и всех гражданских, кто в бесчеловечных условиях сегодня находится на Азовстали, нужно спасти! И мировое сообщество должно давить на Путина, чтобы он не уничтожил сотни заложников и наших героев, — записал видеообращение в поддержку наших бойцов Виталий Кличко.