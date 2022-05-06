Украина

За сутки разрушили 800 квартир: последствия ракетного удара по Краматорску

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 06 мая 2022, 09:30

Больше видео
0:03:27
Наслідки ракетного удару по Львову
Снимаю шлем и вижу, как в лицо летит ракета — последствия обстрела электроподстанций Львова
0:03:27
евакуація з азовсталі
За два месяца под землей постарели лет на 20 — истории спасенных из ада Мариуполя
Актуальна карта бойових дій вУкраїні 6 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 мая
Новини України онлайн
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Смотреть больше

Последние видео
0:03:27
Наслідки ракетного удару по Львову

Снимаю шлем и вижу, как в лицо летит ракета — последствия обстрела электроподстанций Львова
0:03:27
евакуація з азовсталі
За два месяца под землей постарели лет на 20 — истории спасенных из ада Мариуполя
0:02:44
За сутки разрушили 800 квартир: последствия ракетного удара по Краматорску
За сутки разрушили 800 квартир: последствия ракетного удара по Краматорску
Актуальна карта бойових дій вУкраїні 6 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 мая
Новини України онлайн
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Виступ Зеленського
Зеленский объединил обращение к двум сильным народам: Украины и Великобритании
0:08:05
ЗСУ пішли в контрнаступ на Харківсьокму та Ізюмському напрямках
России не удаются ключевые замыслы. Денисенко о контрнаступлении ВСУ и массовых ударах по Украине
Комендантська година 9 травня в Україні - список міст та областей, де буде змінено час
Продленный комендантский час вместо торжеств: какие города усиливают меры безопасности на 9 мая
Куди Росія вивозить українських дітей
Незаконно воруют и так же хотят усыновлять. Как и куда Россия депортирует украинских детей
0:01:06
Азовсталь
Черт побери, бойцы проявляют такую выдержку и героизм! Обращение Паламара по ситуации в Мариуполе
Больше видео
евакуація з азовсталі
Читать дальше
За два месяца под землей постарели лет на 20 — истории спасенных из ада Мариуполя
Актуальна карта бойових дій вУкраїні 6 травня
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 6 мая

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь