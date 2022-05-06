За сутки разрушили 800 квартир: последствия ракетного удара по Краматорску

Восточный фронт страдает от вражеских обстрелов. Звуки сирен для Краматорска уже стали привычными. Для врага стратегически важно захватить город, который восьмой год является административным центром Донецкой области.
По городу прилетало и прошлой ночью, и в этой. В результате атаки накануне было повреждено 32 жилых дома — более 800 квартир. К счастью, обошлось без жертв, но есть раненые.
Кроме жилых домов оккупанты разрушили школы, магазины и объекты коммунального хозяйства. В одном из дворов разрушена канализация.
По меньшей мере 25 человек получили ранения, шестерых госпитализировали.
По меньшей мере 25 человек получили ранения, шестерых госпитализировали.
Этот обстрел в очередной раз доказывает, что российские военные стреляют по гражданским объектам.
Ранее Вадим Денисенко рассказывал, что оккупанты обстреливают Украину ракетами, поскольку им не удается достичь поставленных целей. Тем временем ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.