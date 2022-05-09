До сих пор шокирован нападением РФ: 93-летний ветеран из Запорожья о новой войне в Украине

В Запорожье ветераны Второй Мировой пришли в Аллею боевой славы, чтобы почтить память погибших в борьбе с нацистами.

93-летний Виктор Варвашеня еще подростком партизанил в белорусских лесах, впоследствии сражался в составе боевых подразделений Третьего украинского фронта.

Войну завершил после ранения в Прибалтике. Полковник в отставке утверждает: никогда не мог даже вообразить, что Россия пойдет войной на его страну.

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— Везде писали братские народы, и вдруг та страна под руководством, я бы сказал маньяка, напала на нашу родную Украину.

Очень сожалею, что возраст мне не позволяет принимать участие (в этой войне), — говорит Виктор.

Виктор говорит: его собратья из России так же ошеломлены тем, что делает их страна в Украине. А своими зверствами оккупанты превзошли даже немецких нацистов.

Напомним, ранее 97-летний ветеран из Харьковской области Иван Лысун показал разрушенный оккупантами дом. Мужчина также задается вопросом: за что воевали тогда, в 1941, если сейчас в наш дом снова пришла война.