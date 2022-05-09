Украина

До сих пор шокирован нападением РФ: 93-летний ветеран из Запорожья о новой войне в Украине

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 09 мая 2022, 10:00

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