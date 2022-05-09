9 чи 15 травня — не важливо, загроза є завжди! Ганна Маляр про підступні удари РФ та помсту за спротив українців

Україна готується до усіх можливих сценаріїв та провокацій від РФ на 9 травня. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона сказала, що 9 травня для РФ ледь не ключова скріпка, на якій вони будують всю свою міфологію. В ці дні, як власне й в інші, вони намагатимуться зробити все “героїчне” для поповнення цього міфу.

— На тлі цього можуть бути якісь провокації та ускладнення, ми до цього готові й розглядаємо ці сценарії. Але ми повинні пам’ятати, що не важливо, 9 травня чи 15 травня, у нас триває гаряча фаза війни: загроза ракетних ударів є по всій території України.

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Українські військові чинять опір, зокрема на Сході. Там триває запекла боротьба й обстріли по всій лінії фронту. На Харківському напрямку ЗСУ змогли навіть відкинути ворога подалі.

— Що стосується тимчасово зайнятих територій, наприклад, на Херсонщині, де ворог намагається встановити свій контроль. Там дуже цікава історія, адже так, як у 2014 році, росіянам не вдається миттєво захопити (території — ред.), адже такої підтримки місцевого населення у них там немає.

Навпаки — наші громадяни чинять там потужний опір.

Плани росіян вивести українців на святкування Дня перемоги для своєї пропаганди провалилися. І, за словами Маляр, це перемога українців. Не можливо зламати дух, навіть якщо фізично їм вдалося тимчасово захопити територію.

Але це сильно розлючує ворога, тож росіяни шукатимуть шляхи, щоб помститися. Нам треба бути напоготові.

Жорстокістю російських військових шоковані й ветерани Другої світової війни. Вони не можуть повірити в те, що на Україну напала Росія, яка разом з нами воювала проти нацистської Німеччини. Раніше 93-річний ветеран висловився про напад Росії.