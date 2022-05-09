9 или 15 мая — не важно, угроза есть всегда! Анна Маляр о коварных ударах РФ и мести за сопротивление украинцев

Украина готовится ко всем возможным сценариям и провокациям от РФ на 9 мая. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она сказала, что 9 мая для РФ чуть ли не ключевая скрепа, на которой они строят всю свою мифологию. В эти дни, как и в другие, они будут пытаться сделать все “героическое” для пополнения этого мифа.

— На фоне этого могут возникнуть какие-то провокации и осложнения, мы к этому готовы и рассматриваем эти сценарии. Но мы должны помнить, что не важно, 9 мая или 15, у нас идет горячая фаза войны: угроза ракетных ударов есть по всей территории Украины.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Украинские военные сопротивляются, в частности на Востоке. Там идет ожесточенная борьба и продолжаются обстрелы по всем линиям фронта. На Харьковском направлении ВСУ удалось отбросить врага назад.

— Что касается временно занятых территорий, например, в Херсонской области, где пытается враг установить свой контроль. Там очень интересная история. Так, как это произошло в 2014 году, россиянам не удается мгновенно захватить (территории — ред.), ведь такой поддержки местного населения у них там нет.

Наоборот — наши граждане оказывают там мощное сопротивление.

Планы россиян вывести украинцев на празднование Дня победы для пропагандистских роликов провалились. И, по словам Маляр, это победа украинцев. Нельзя сломать наш дух, даже если физически оккупантам удалось временно захватить территорию.

Но это сильно злит врага, и россияне будут искать пути, чтобы отплатить. Нам нужно быть готовыми к провокациям.

Жестокостью российских военных шокированы даже ветераны Второй мировой войны. Они не могут поверить в то, что на Украину напала Россия, которая вместе с нами воевала против нацистской Германии. Ранее 93-летний ветеран высказался о нападении России.