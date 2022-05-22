Их настигла карма! Как ВСУ уничтожили технику, которая разрушила мост и обстреливала Северодонецк

ВСУ уничтожили российское самоходную пушку Пион, которое разрушило Павлоградский мост и обстреливало Северодонецк.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Быстро наказание пришло.

Самое интересное, что это удалось благодаря пропагандам, репортажем скорректировавшим наш огонь.

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Поэтому глава областной военной администрации поблагодарил, как ни странно, российских пропагандистов – за наводку.

Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!

Сергей Гайдай также отметил, что мост, как и после прошлого раза в 2014 году, администрация восстановит. Однако фото и видео у оккупантов на этот раз получились посмертными.

В одном уголке страны оккупанты уничтожают мост и сразу же их разбивает карма, имя которой ВСУ.

В другом приходится отменять курортный сезон, но одесситы точно знают, что захватчикам отдых светит только на том свете. Читай, какая на самом деле ситуация в Одесской области.