Их настигла карма! Как ВСУ уничтожили технику, которая разрушила мост и обстреливала Северодонецк

ВСУ уничтожили российское самоходную пушку Пион, которое разрушило Павлоградский мост и обстреливало Северодонецк.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Быстро наказание пришло.
Быстро наказание пришло.
Самое интересное, что это удалось благодаря пропагандам, репортажем скорректировавшим наш огонь.
Поэтому глава областной военной администрации поблагодарил, как ни странно, российских пропагандистов – за наводку.
Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!
Хвастались, а теперь и в пакеты собрать нечего. Так будет с каждым!
Сергей Гайдай также отметил, что мост, как и после прошлого раза в 2014 году, администрация восстановит. Однако фото и видео у оккупантов на этот раз получились посмертными.
В одном уголке страны оккупанты уничтожают мост и сразу же их разбивает карма, имя которой ВСУ.
В другом приходится отменять курортный сезон, но одесситы точно знают, что захватчикам отдых светит только на том свете. Читай, какая на самом деле ситуация в Одесской области.