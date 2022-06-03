Украинский Нью-Йорк не отдадим: какая ситуация на Донецком направлении

Российские оккупанты из авиации ударили по гражданской инфраструктуре Марьинки. Обстрелы зафиксировали в более чем 20 населенных пунктах Донецкой области.

Преимущественно оккупанты попадают по гражданским объектам. Погибают мирные жители. Только за минувшие сутки четверо, а с начала полномасштабного вторжения — почти полтысячи. Рассказываем, какая ситуация на Донецком направлении.

Звуки артиллерийских обстрелов уже стали обыденными для украинского Нью-Йорка. А по “соседям” бьет не только артиллерия, но и вражеская авиация.

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— Они хотят пробить нашу оборону. Работали самолеты, две пушки и, возможно, даже два танка, потому что издалека блиндаж разбили, — говорит военнослужащий Денис.

Военные шутят, что через два дня восстановят блиндаж, ведь, как муравьи, быстро примутся за работу.

С начала полномасштабного вторжения российские военные уже трижды пытались прорвать фронт на этом участке. Сначала пробовали силами пехоты, впоследствии пытались пробить оборону ВСУ с помощью танков. Об этой попытке сейчас напоминает разбитая вражеская техника.

Несмотря на то, что оккупантам не удалось пробить оборону или сместить линию фронта, местные жители страдают от обстрелов. Под обстрелы в украинском Нью-Йорке попал почти каждый второй жилой дом.

Сегодня, 3 июня, 100 дней полномасштабной войны на Украине. Ранее мы рассказывали о хронологии российско-украинской войны и о знаковых событиях.