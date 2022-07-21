Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 липня

Ми на своїй землі. Тож немає жодного сумніву, що ми виженемо всіх окупантів! Задля цього українські військові щодня ведуть боротьбу на фронті.

Але лінія фронту змінюється щодня, тож Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 21 липня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Харківському напрямку зафіксовано обстріли, зокрема поблизу Старого Салтова, Петрівки, Руських Тишків, Печенігів, Циркунів, Питомника, Дементіївки та Коробочкиного. Противник завдав авіаударів неподалік Мосьпанового та Ртищівки. Без успіху намагався просунутися в напрямку селища Питомник.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Богородичне, Костянтинівка, Гусарівка, Велика Комишуваха, Покровське та інших.

Українські воїни знову успішно відбили штурмові дії ворога в районі Богородичного.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював з артилерії райони Краматорська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська.

Штурмові дії в районах Григорівки та Спірного закінчились для ворога втратами та відступом.

На Бахмутському напрямку бойовими діями ворог намагається встановити контроль над містом Бахмут та територією Вуглегірської ТЕС. Здійснює обстріли в районах населених пунктів Берестове, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Весела Долина, Кодема, Майорськ, Нью-Йорк та інших.

Росія також завдала авіаційних ударів по Покровському. Ворог веде штурмові дії у районі Берестового та на підступах до Вуглегірської ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник продовжує систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Велика Новосілка, Зелене Поле, Новоукраїнка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Преображенка, Залізничне, Кам’янське. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Кам’янського та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ вглиб тимчасово зайнятої ним території. Веде інтенсивну розвідку БпЛА.

Вів систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та низки інших. Завдав ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

Щодня українці й весь світ думають, коли закінчиться війна. Раніше ми розповідали думки західних та українських експертів з цього приводу.

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