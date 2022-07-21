Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 июля

Мы на своей земле, а потому нет сомнений, что мы выгоним всех оккупантов! Ради этого украинские военные ежедневно ведут борьбу на фронте.

Но линия фронта меняется каждый день, поэтому Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине по состоянию на 21 июля 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что на Харьковском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Противник нанес авиаудары неподалеку от Мосьпаново и Ртищевки. Безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.

На Славянском направлении враг вел обстрел из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других.

Украинские воины снова успешно отразили штурм врага в районе Богородичного.

На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска.

Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.

На Бахмутском направлении боевыми действиями враг пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других. Нанес авиационные удары по Покровскому.

Ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Новоукраинка, Каменское. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск вглубь временно занятой им территории. Ведет интенсивную разведку БПЛА.

Также враг вел систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаково, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котлярево, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряд других. Нанес ракетно-авиационные удары возле Мураховки и Новогригоровки.

Каждый день украинцы и весь мир думают, когда закончится война. Ранее мы рассказывали мнения западных и украинских экспертов по этому вопросу.

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