На межі життя та смерті: мешканці Запорізької області потерпають від невпинного терору росіян

Мешканці селища Новоданилівка, що на Запоріжжі, перебувають на межі життя та смерті, адже щосекунди ворожий снаряд може вкоротити віку людям просто на власному подвір’ї.

Жителі Оріхівської громади вже знесилені від постійних обстрілів росіян. Ті гатять по мирних селах майже щодня вже п’ять місяців, зокрема й забороненими фосфорними боєприпасами.

У Новоданилівці немає ані світла, ані води ще від початку березня, щойно росіяни окопались неподалік.

А над запорізькими полями здіймається густий чорний дим — загарбники навмисне їх обстрілюють та винищують українське жито. Фермери ж намагаються врятувати рештки врожаю.

Їжу місцевим привозять волонтери. Без них тут взагалі було б дуже тяжко.

Раніше в селі жили понад 800 людей, нині — трохи більше ніж 100. Це ті, кому нікуди тікати або ж кому бракує грошей.

Та попри терор, українці не сумніваються у перемозі над росіянами, адже це наша земля, на якій ми твердо стоїмо.

Нікополь у Дніпропетровській області вже тиждень страждає від російських атак. Учора окупанти знову завдали удару по місту. Дивись наслідки обстрілу Нікополя 20 липня.

Підписуйся на наш Telegram — там все найцікавіше!