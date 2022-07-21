На грани жизни и смерти: жители Запорожской области страдают от неустанного террора россиян

Жители поселка Новоданиловка, что в Запорожской области, находятся на грани жизни и смерти, ведь каждую секунду вражеский снаряд может прилететь прямо к ним во двор.

Жители Ореховской общины уже истощены постоянными обстрелами россиян. Те бьют по мирным селам почти каждый день уже пять месяцев, в том числе и запрещенными фосфорными боеприпасами.

В Новоданиловке нет ни света, ни воды еще с начала марта, как только россияне окопались неподалеку.

А над запорожскими полями взвивается густой черный дым — захватчики умышленно их обстреливают и уничтожают украинскую рожь. Фермеры пытаются спасти остатки урожая.

Еду местным привозят волонтеры. Без них здесь вообще было бы очень тяжело.

Раньше в селе жили более 800 человек, сейчас — чуть больше 100. Это те, кому некуда бежать или кому не хватает денег выехать.

Однако, несмотря на террор, украинцы не сомневаются в победе над россиянами, ведь это наша земля, на которой мы твердо стоим.

Никополь в Днепропетровской области уже неделю страдает под российскими атаками. Вчера оккупанты снова нанесли удар по городу. Смотри последствия обстрела Никополя 20 июля.

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