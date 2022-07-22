Трое погибших, оккупанты утром бьют в людные места: репортаж из обстрелянного, но несокрушимого Харькова

Российские военные продолжают терроризировать украинцев и уничтожать города на Востоке Украины. Все чаще оккупанты бьют по Харькову, чтобы убить побольше людей.

Недавние обстрелы Харькова, 20 и 21 июля, были из реактивных систем залпового огня и оба — по остановкам общественного транспорта. Накануне попали в круг троллейбусов, который находится на территории одного из рынков.

Три человека погибли, еще более 20 получили ранения. Среди пострадавших есть один ребенок.

Уже несколько раз российские военные обстреливали один из самых больших рынков Украины — Барабашово. Здесь хотели возобновлять работу, ведь сейчас люди больше всего скупают стройматериалы, чтобы отремонтировать свои дома.

Однако приехавшие на рынок не знают, как возвращаться, ведь транспорт после обстрела не ходит. У одного из троллейбусов нет ни одного уцелевшего окна. Коммунальщики сейчас осматривают его, чтобы решить, сдвинется ли он вообще с места.

Рассказывают: водитель высадил пассажиров и пустым поехал на остановку, чтобы посадить людей. Сейчас водитель троллейбуса в больнице, его коллеги фиксируют последствия — это уже не первая разбитая россиянами машина в депо.

По меньшей мере три автомобиля рядом сгорели дотла. Еще несколько побиты осколками. На месте обстрела работают криминалисты: измеряют осколки, воронки, а предприниматели считают убытки. Подсчитать количество разбитых магазинов сложно.

Среди погибших — один из предпринимателей. Российские кассетные снаряды от Урагана убили его прямо на рабочем месте.

Правоохранители говорят: оккупанты выпустили по рынку как минимум три кассетные ракеты.

Били хаотично, но целились, уверен начальник полиции, в места наибольшего скопления людей.

От террора россиян страдают и жители Запорожской области. Оккупанты ежедневно бьют по селам, в частности, запрещенными фосфорными боеприпасами. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Запорожской области.

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