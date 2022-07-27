Антонівський міст: що відомо про ситуацію на Херсонщині та чи були удари ЗСУ

Всі довго гадали: правда чи ні? Чи били ЗСУ по Антонівському мосту цієї ночі та які масштаби пошкоджень? Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк розповіла всі подробиці щодо Антонівського мосту.

Гуменюк зазначила, що наші Збройні сили тримають під вогневим контролем усі стратегічні об’єкти та транспортні шляхи, які мають для ворога критичне значення.

Ми цінуємо те, що маємо, навіть якщо зараз територія під окупацією. Тож ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога.

Нагадаємо, що Антонівський міст з’єднує материкову Україну з тимчасово окупованим Кримом. Якщо міст знищити або унеможливити пересування російських військ із Криму, то окупанти опиняться у пастці ЗСУ.

— Робота нашої артилерії наскільки делікатна та “ювелірна”, що більше спрямовується на деморалізацію російського війська.

Удари були, але вони були філігранні.

Пізніше Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв написав у своєму Facebook: “Антонівський міст — все”.

Орки пишуть, що пробите полотно та опорна система, відновлення можливе тільки спеціалістами і після війни. Що ж, ласкаво просимо окупантів до першого серйозного котла.

За його словами, втрата Херсона стане для Путіна величезною військовою, політичною та моральною поразкою.

Вона неодмінно посилить розкол кремлівських еліт, пошук винних та може призвести до кризи всередині правлячої верхівки. Наша перемога наближається, — зазначив політик.

Більше інформації очікуємо отримати впродовж дня, наголосила Наталія Гуменюк. А поки нам стало відомо про звільнення ще одного селища на Херсонщині — Андріївки.

Про успіхи ЗСУ та звільнені території на Херсонщині читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram, аби дізнаватися новини першим.