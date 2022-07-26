Ситуація, коли удав душить кролика перед тим, як його проковтнути — Олег Жданов про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку

Воєнний експерт Олег Жданов розповів, що чекає на російську армію в серпні, про успіхи ЗСУ на Півдні та можливі провокації під час транспортування зерна. Читай прогнози експерта у нашому матеріалі.

Ситуація на Південному напрямку фронту

На Півдні спостерігається позитивна тенденція для України:

Це ще не контрнаступ, але я б назвав це станом, коли удав душить кролика перед тим, як його проковтнути.

За рахунок вогневих можливостей нового озброєння Україна поступово знекровлює російських окупантів. У ворога є лише два варіанти: або бути вичавленими з українських територій, або здаватися в полон.

Це стосується не лише Херсона, а й усього групування російських військ по цьому березі Дніпра. Малими кроками українські військові доводять росіян до критичної ситуації.

ЗСУ на Херсонському напрямку знищують склади російських окупантів, пункти керування, ППО. Далі на росіян чекає українська авіація.

Наступні кроки російських військ

На думку Жданова, російські війська між Херсоном та Донеччиною оберуть друге. Вони мають перекинути сили в один бік, інакше програють одразу на двох напрямках. Тож наступним кроком Росії буде перекидання військ із Херсона.

Це політично поставлене завдання особисто Путіним. Для них Донецька область — ціль номер один.

Штурмові дії на окремих ділянках Сходу показали, що росіяни не мають успіху, але і йти з Донеччини не хочуть.

Пропагандистська машина розігнана настільки, що поразка в Херсоні буде виставлена як черговий жест доброї волі, як це було з островом Зміїний.

Росіяни бігтимуть і прикриватимуться “жестами доброї волі”, щоб тікати з меншою ганьбою.

Чи звільнять ЗСУ Херсон до вересня

Я думаю, що так. Протягом наступних трьох – чотирьох тижнів ЗСУ справді можуть вирішити питання групування російських окупантів у Херсоні.

Звільнення Херсона буде початком перелому в цій війні. Це буде початком третього етапу воєнної кампанії в Україні.

Тут закінчується позиційна війна, і ЗСУ нав’яжуть росіянам асиметричну війну, яку вони вести не вміють.

З новим озброєнням українські військові творять дива. Вони розносять склади окупантів на Донеччині, які накопичувались вісім років.

Запуск експорту зерна

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що запуск експорту зерна відбудеться, незважаючи на обстріл порту в Одесі. Олег Жданов прокоментував це так:

Росії вигідно не допустити експорт зерна, адже тоді Україна перехопить ринок. Саме тому Лавров поїхав африканськими країнами, щоб його швидше продати.

Угода написана неякісно, адже там не прописані гарантії безпеки, що ООН також зазначила у своєму резюме. Жданов дав прогноз, як зреагує Росія на перші відвантаження:

Ракета може прилетіти у заповнений суховантаж або може бути провокація із застосуванням підводних човнів у той момент, коли вантаж перебуватиме у територіальних водах України.

Головна ціль Росії — скомпрометувати Україну як ненадійну державу, яка не може постачати зерно. Ще однією метою є тиск — Росія хоче змусити підписати перемир’я на невигідних для України умовах, щоб “дозволити” вивозити нам своє ж зерно.

Раніше ми розповідали, як Олег Жданов прокоментував затягування війни та паритет на полі бою.

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