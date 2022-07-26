Україна

Ситуація, коли удав душить кролика перед тим, як його проковтнути — Олег Жданов про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Липня 2022, 16:00

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