Украина

Ситуация, когда удав душит кролика перед тем, как его проглотить — Олег Жданов прокомментировал успехи ВСУ на Херсонском направлении

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 26 июля 2022, 16:00

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