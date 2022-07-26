Ситуация, когда удав душит кролика перед тем, как его проглотить — Олег Жданов прокомментировал успехи ВСУ на Херсонском направлении

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что ждет российскую армию в августе, об успехах ВСУ на Юге и возможных провокациях при транспортировке зерна. Читай прогнозы эксперта в нашем материале.

Ситуация на Юге Украины

На Юге нашей страны наблюдается позитивная тенденция для Украины:

Это еще не контрнаступление, но я бы назвал это состоянием, когда удав душит кролика перед тем, как его проглотить.

За счет огневых возможностей нового вооружения Украина постепенно обескровливает российских оккупантов. У врага есть только два варианта: либо быть выдавленным с украинских территорий, либо сдаваться в плен.

Это касается не только Херсона, но и всей группировки российских войск на этом берегу Днепра. Малыми шагами украинские военные доводят россиян до критической ситуации.

ВСУ на Херсонском направлении уничтожают склады российских оккупантов, пункты управления, ПВО. Далее россиян ждет украинская авиация.

Следующие шаги российских войск

По мнению Жданова, российские войска между Херсоном и Донецкой областью выберут второе. Они должны перебросить силы в одну сторону, иначе проиграют сразу на двух направлениях. Следующими шагами России будет переброска войск из Херсона.

Это политически поставленная задача лично Путиным. Для них Донецкая область — цель номер один.

Штурмовые действия на отдельных участках Востока показали, что россияне не имеют успеха, но и уходить из Донецкой области не хотят.

Пропагандистская машина разогнана настолько, что поражение в Херсоне будет выставлено как очередной жест доброй воли, как это было с островом Змеиный.

Россияне будут бежать и прикрываться “жестами доброй воли”, чтобы убегать с меньшим позором.

Освободят ли ВСУ Херсон до сентября

Я думаю, что да. В течение следующих трех – четырех недель ВСУ действительно могут решить вопрос группировки российских оккупантов в Херсоне.

Освобождение Херсона будет началом перелома в этой войне. Это будет начало третьего этапа военной кампании в Украине.

Здесь заканчивается позиционная война, и ВСУ навяжут россиянам асимметричную войну, которую они вести не умеют.

С новым вооружением украинские военные творят чудеса. Они разносят склады оккупантов в Донецкой области, которые накапливались восемь лет.

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Запуск экспорта зерна

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что запуск экспорта зерна произойдет, несмотря на обстрелы порта в Одессе. Олег Жданов прокомментировал это следующим образом:

России выгодно не допустить экспорт зерна, ведь тогда Украина перехватит рынок. Именно поэтому Лавров поехал по африканским странам, чтобы его быстрее продать.

Соглашение написано некачественно, ведь там не прописаны гарантии безопасности, что ООН также отметила в своем резюме. Жданов дал прогноз, как среагирует Россия на первые отгрузки:

Ракета может прилететь в заполненный сухогруз или может быть провокация с применением подлодок, в тот момент, когда груз будет находиться в территориальных водах Украины.

Главная цель России — скомпрометировать Украину как ненадежное государство, которое не может поставлять зерно. Еще одной целью является давление — Россия хочет заставить подписать перемирие на невыгодных Украине условиях, чтобы “разрешить” вывозить нам свое зерно.

Ранее мы рассказывали, как Олег Жданов прокомментировал затягивание войны и паритет на поле боя.

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