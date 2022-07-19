Россия хочет сесть за стол переговоров? Жданов о затягивании войны и паритете на поле боя

Россияне не имеют территориальных успехов и затягивают войну в Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Также он добавил, что, несмотря на желание России сесть за стол переговоров, о выходе армии РФ с территории Украины речи не идет.

России не хватает потенциала для продолжения наступления. Поэтому РФ постарается втянуть Украину в переговорный процесс под любым предлогом, — объясняет Олег Жданов.

При этом Жданов считает, что на сегодняшний день мы достигли паритета в огневом поражении российских войск, что позволило стабилизировать ситуацию на фронте и уверенно удерживать наши позиции.

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А вот от Запада, учитывая это, Украина должна просить увеличения количества вооружения и ускорения сроков поставок. Это позволит нам сформировать ударную группировку.

Почему затягивается поставка оружия в Украину

Западные партнеры живут в условиях мирного времени, и никто не спешит сокращать процедуры по поставке оружия: пока определят объемы, откуда брать оружие (со складов/частей), расконсервация, подготовка к передаче, транспортировке.

Это в основном бюрократическая процедура.

Относительно обучения наших военных, мы уже добились того, чтобы сроки были сокращены. Например, в Германии срок обучения на гаубице Panzerhaubitze 2000 составляет шесть месяцев, а наших военных обучают за четыре недели. Но с поставками оружия не все так просто.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов о том, почему Россия бьет по жилым домам Украины.

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