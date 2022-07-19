Украина

Россия хочет сесть за стол переговоров? Жданов о затягивании войны и паритете на поле боя

Вероника Фёдорова, видеоредактор 19 июля 2022, 18:00

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