Харків знову в руїнах! Окупанти обстріляли два райони міста, а рятувальники досі дістають тіла з-під завалів у області

Вранці 27 липня російські військові обстріляли Індустріальний та Новобаварський райони Харкова. В Індустріальному районі міста зафіксовано два “прильоти” ракетами С-300. Пошкоджено будівлю об’єкта критичної інфраструктури.

Рятувальники розбирають завали. Окупанти влучили у виробництво, у житловому будинку повилітали вікна. У ДСНС повідомляють про вісім згорілих автомобілів. Харківський міський голова Ігор Терехов заявив: попередньо жертв немає.

У Чугуєві триває розбір завалів будинку культури. Працівники ДСНС напередодні розшукали тіла двох людей: волонтерки Вікторії та 36-річного Сардора Хакімова — від початку повномасштабної війни чоловік за власні гроші готував їжу для жителів Чугуєва.

Під час обстрілу Сардор був у підвалі, де робив заготівлю для плову, Вікторія йому допомагала, з ними був і брат Сардора — Мансур, він урятувався. 25 липня рятувальники майже неушкодженого визволили його з-під завалів. Тепер шукають ще одну жінку, яка під час обстрілу перебувала у будівлі.

Загалом за час повномасштабного вторгнення російська армія поранила тисячі людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Щоб оперативно надавати допомогу постраждалим, в лікарнях збільшили кількість операційних столів та медиків, вони проходять спеціальні навчання для допомоги пораненим. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні ввечері російська армія обстріляла Циркуни та Черкаську Лозову, в Золочеві горіло фермерське господарство. На щастя, жертв немає.

У ніч на 27 липня на Херсонщині було неспокійно. Люди чули вибухи, а в мережі ширилися чутки про руйнацію Антонівського мосту. Раніше ми розповідали про Антонівський міст у Херсоні та що саме відбулося.

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