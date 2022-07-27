Україна

Харків знову в руїнах! Окупанти обстріляли два райони міста, а рятувальники досі дістають тіла з-під завалів у області

Тетяна Доцяк 27 Липня 2022, 11:30
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