Украина

Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области

Татьяна Доцяк 27 июля 2022, 11:30
Вибухи у Харкові 27 липня: наслідки обстрілу міста

Больше видео
0:12:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
0:07:07
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ
Смотреть больше

Последние видео
0:03:29
Космос

Бонн вояж! Илон Маск прокомментировал решение РФ выйти из Международной космической станции
0:12:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
0:03:50
Вибухи у Харкові 27 липня: наслідки обстрілу міста
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
0:07:07
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июля
0:02:25
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
Называют друг друга трусами и начинают драку. Оккупант рассказал матери, как избили генерала
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
коли в україні запрацює макдональдс
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Больше видео
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
Читать дальше
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
Читать дальше
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь