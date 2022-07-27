Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области

Утром 27 июля росскйские военные обстреляли Индустриальный и Новобаварский районы Харькова. В Индустриальном районе города зафиксировано два “прилета” ракетами С-300. Повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

Спасатели разбирают завалы. Оккупанты попали в производство, в жилом доме вылетели окна. В ГСЧС сообщают о восьми сгоревших автомобилях. Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил: предварительно жертв нет.

В Чугуеве продолжается разбор завалов дома культуры, работники ГСЧС накануне разыскали тела двух человек: волонтера Виктории и 36-летнего Сардора Хакимова — с начала полномасштабной войны мужчина за собственные деньги готовил еду для жителей Чугуева.

При обстреле Сардор находился в подвале, где делал заготовку для плова. Виктория ему помогала, с ними был и брат Сардора — Мансур, он спасся. 25 июля спасатели почти невредимого вызволили его из-под завалов. Сейчас ищут еще одну женщину, которая в момент обстрела находилась в здании.

В общей сложности за время полномасштабного вторжения российская армия ранила тысячи человек, сообщили в областной военной администрации. Чтобы оперативно оказывать помощь пострадавшим, в больницах увеличили количество операционных столов и медиков, они проходят специальные учения для помощи раненым. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Накануне вечером российская армия обстреляла Циркуны и Черкасскую Лозовую, в Золочеве горело фермерское хозяйство. К счастью, жертв нет.

В ночь на 27 июля в Херсонской области было неспокойно. Люди слышали взрывы, а в сети ходили слухи о разрушении Антоновского моста. Ранее мы рассказывали об Антоновском мосту в Херсоне и что произошло.

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