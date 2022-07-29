Влучили поруч із зупинкою громадського транспорту, п’ятеро загиблих. Росіяни знов обстріляли Миколаїв

Зранку 29 липня російські загарбники обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Унаслідок обстрілу п’ятеро людей загинуло та семеро поранено, написав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

12 людей лежать на землі. На місце поїхали швидкі, — зазначив він у відеоповідомленні.

І попросив мешканців регіону не нехтувати повітряними тривогами.

“Будьте дуже обережні. Тому що і вчора, і сьогодні вони обстрілюють місто вдень, коли всі люди займаються своїми справами”, — сказав Кім.

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