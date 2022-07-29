Попали рядом с остановкой общественного транспорта, пятеро погибших. Россияне снова обстреляли Николаев

Утром 29 июля российские захватчики обстреляли Николаев кассетными снарядами. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
В результате обстрела пять человек погибли и семь ранены, написал председатель областной военной администрации Виталий Ким.
12 человек лежат на земле. На место поехали скорые, — отметил он в видеосообщении.
12 человек лежат на земле. На место поехали скорые, — отметил он в видеосообщении.
И попросил жителей региона не игнорировать воздушные тревоги.
“Будьте очень осторожны. Потому что и вчера, и сегодня они обстреливают город днем, когда все люди занимаются своими делами”, — сказал Ким.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сейчас живет Житомирская область и к чему готовятся ее жители.
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