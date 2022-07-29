Попали рядом с остановкой общественного транспорта, пятеро погибших. Россияне снова обстреляли Николаев

Утром 29 июля российские захватчики обстреляли Николаев кассетными снарядами. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В результате обстрела пять человек погибли и семь ранены, написал председатель областной военной администрации Виталий Ким.

12 человек лежат на земле. На место поехали скорые, — отметил он в видеосообщении.

И попросил жителей региона не игнорировать воздушные тревоги.

“Будьте очень осторожны. Потому что и вчера, и сегодня они обстреливают город днем, когда все люди занимаются своими делами”, — сказал Ким.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сейчас живет Житомирская область и к чему готовятся ее жители.

Подписывайся на наш Telegram и распространяй материалы своим друзьям!