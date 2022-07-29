Отстроить и укрепить: как живет Житомирская область эти месяцы и к чему готовятся жители

Если с Россией и ее населением все давно понятно, то белорусы пока открыто против Украины не выступают, хотя позволяют запуск российских ракет со своей территории. Сейчас Житомирская область укрепляет границу с Беларусью. Прессу на локации пока не пускают, однако в областной военной администрации журналистов заверили: лучше врагу к нам не потыкаться.

Россияне, которые в первые дни вторжения зашли со стороны Чернобыльской зоны, нанесли большой ущерб Житомирской области. Оккупированы были только несколько сел, но вражеская авиация сожгла и массово разбомбила жилье украинцев вплоть до Житомира.

Поселок Овруч Житомирской области во время первых дней войны превратился в ад — только 6 марта сюда сбросили четыре бомбы, уничтожены десятки частных угодий. Жители многих из этих домов погибли от ранений, но некоторым удалось чудом выжить, будучи за стену от силы взрыва.

Ущерб превышает 2,5 млрд грн. Украинский бюджет смог выделить всего 170 млн. К счастью, Житомирскую область готовы отстроить страны ЕС.

С февраля Овруч подвергся 70 авиаударам, потому что находятся рядом с Беларусью. Городской голова Иван Коруд говорит — они не ожидали, что Беларусь, с которой были добрососедские отношения, станет марионеткой Кремля.

Мы этого не предвидели. Но сегодня угроза со стороны Беларуси до сих пор значительная.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявляет: лучше белорусам все же сюда не соваться.

— Мы продолжаем наращивать свои силы вдоль всей приграничной с Беларусью территории. Если же враг вздумает перейти границу с этой стороны, мы устроим ему ад.

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