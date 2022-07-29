Відбудувати та укріпити: як живе Житомирщина ці місяці та до чого готуються мешканці

Якщо з Росією та її населенням усе давно зрозуміло, то білоруси поки відкрито проти України не виступають, хоча й дозволяють запуск російських ракет зі своєї території. Тож зараз Житомирщина укріплює кордон із Білоруссю. Пресу на локації поки не пускають, однак в обласній військовій адміністрації журналістів запевнили: краще ворогу до нас не потикатися.

Росіяни, які в перші дні вторгнення зайшли з боку Чорнобильської зони, завдали Житомирщині великої шкоди. Окуповані були лише кілька сіл, та ворожа авіація спалила і масово розбомбила помешкання українців аж до Житомира.

Селище Овруч Житомирської області під час перших днів війни перетворилося на пекло — лише 6 березня сюди скинули чотири бомби, знищено десятки приватних угідь. Мешканці багатьох із тих будинків загинули від поранень, але декому таки вдалося дивом вижити, бувши за стіну від сили вибуху.

Збитки перевищують 2,5 млрд грн. Український бюджет зміг виділити лише 170 млн. На щастя, Житомирщину готові відбудувати країни ЄС.

Від лютого Овруч зазнав 70 авіаударів, бо розташований поруч із Білоруссю. Міський голова Іван Коруд каже — вони не очікували, що Білорусь, із якою були добросусідські відносини, стане посіпакою Кремля.

Ми не передбачили цього. Але сьогодні загроза зі сторони Білорусі досі велика.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявляє: краще білорусам все ж сюди не потикатися.

— Ми продовжуємо нарощувати свої сили вздовж усієї прикордонної з Білоруссю території. Якщо ж ворог надумає перейти кордон з цього боку, ми влаштуємо йому пекло.

Раніше ми розповідали тобі про ймовірність наступу з Білорусі — читай у нашому матеріалі.

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