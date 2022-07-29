Україна

Сіверськ залишається без води, газу, світла та під постійними обстрілами — ексклюзивні кадри

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 29 Липня 2022, 23:10

Більше відео
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені
Звірячий обстріл Оленівки. Росіяни вбили українських полонених та звинувачують ЗСУ: як усе було насправді
0:07:23
Конституція Пилипа Орлика
Законодавчі містки між Гетьманщиною і сучасною Україною: міфи та історична правда про Конституцію Пилипа Орлика
обстріл Миколаєва
Влучили поруч із зупинкою громадського транспорту, п’ятеро загиблих. Росіяни знов обстріляли Миколаїв
Актуальна карта бойових дій 29 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 липня
Дивитись більше

Останні відео
0:03:51
Сіверськ

Сіверськ залишається без води, газу, світла та під постійними обстрілами — ексклюзивні кадри
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені
Звірячий обстріл Оленівки. Росіяни вбили українських полонених та звинувачують ЗСУ: як усе було насправді
0:06:34
Вишиванка
З давніх-давен до Armani та Dior! Як вишиванка стала світовим символом свободи
0:07:23
Конституція Пилипа Орлика
Законодавчі містки між Гетьманщиною і сучасною Україною: міфи та історична правда про Конституцію Пилипа Орлика
0:07:19
Святослав Вакарчук про росіян та виступи на фронті
Бояться гену свободи, що тече в українцях з часів Святослава, Ярослава й Володимира! Вакарчук про війну, прем’єру пісні й віру в перемогу
обстріл Миколаєва
Влучили поруч із зупинкою громадського транспорту, п’ятеро загиблих. Росіяни знов обстріляли Миколаїв
0:03:50
переселенці
Переселенці у розпачі! У Чернівцях люди мають виселитись зі шкіл — де вони тепер житимуть
0:10:05
Як знайти безвісти зниклу людину: алгоритм дій
Рідні довго не виходять на зв’язок? Розповідаємо, куди звертатися, коли зникла людина
Актуальна карта бойових дій 29 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 29 липня
Харків
Яка наразі ситуація у Харкові — актуальна інформація про обстріли та руйнування
Більше відео
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені
Читати далі
Звірячий обстріл Оленівки. Росіяни вбили українських полонених та звинувачують ЗСУ: як усе було насправді

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь