Сіверськ залишається без води, газу, світла та під постійними обстрілами — ексклюзивні кадри

Сіверськ — одна з найгарячіших точок на Донбасі. Після захоплення росіянами Лисичанська та Сєвєродонецька усі сили ворожої армії були направлені на західну частину області.

Хоч вони і зазнають поразок у більшості напрямків, на жаль, артилерія щодня працює по мирному населенню Сіверська.

Вулиці перетворилися на вирви, вцілілих будинків с кожним днем меншає. Люди вимушені жити у підвалах. Катастрофічно не вистачає води, а електроенергію і газопостачання неможливо поновити через обстріли.

Попри надскладну ситуацію, не всі покинули місто, тому кожного дня туди відправляються волонтери, щоб надати хоча б якусь допомогу.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ворожий ракетний удар по Нікополю.