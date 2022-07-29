Украина

Северск остался без воды, газа, света и под постоянными обстрелами — эксклюзивные кадры

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 29 июля 2022, 23:10

Больше видео
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені
Зверский обстрел Еленовки. Россияне убили украинских пленных и обвиняют ВСУ: как все было на самом деле
0:07:23
Конституція Пилипа Орлика
Законодательные мосты между Гетманщиной и современной Украиной: мифы и историческая правда о Конституции Филиппа Орлика
обстріл Миколаєва
Попали рядом с остановкой общественного транспорта, пятеро погибших. Россияне снова обстреляли Николаев
0:05:20
Житомирщина
Відбудувати та укріпити: як живе Житомирщина ці місяці та до чого готуються мешканці
Смотреть больше

Последние видео
0:03:51
Сіверськ

Северск остался без воды, газа, света и под постоянными обстрелами — эксклюзивные кадры
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені
Зверский обстрел Еленовки. Россияне убили украинских пленных и обвиняют ВСУ: как все было на самом деле
0:06:34
Вишиванка
С давних времен до Armani и Dior! Как вышиванка стала мировым символом свободы
0:07:23
Конституція Пилипа Орлика
Законодательные мосты между Гетманщиной и современной Украиной: мифы и историческая правда о Конституции Филиппа Орлика
0:07:19
Святослав Вакарчук про росіян та виступи на фронті
Боятся гена свободы, присущего украинцам со времен Святослава, Ярослава и Владимира! Вакарчук о войне, премьере песни и вере в победу
обстріл Миколаєва
Попали рядом с остановкой общественного транспорта, пятеро погибших. Россияне снова обстреляли Николаев
0:05:20
Житомирская область
Отстроить и укрепить: как живет Житомирская область эти месяцы и к чему готовятся жители
0:05:20
Житомирщина
Відбудувати та укріпити: як живе Житомирщина ці місяці та до чого готуються мешканці
0:03:50
переселенці
Переселенцы в отчаянии! В Черновцах люди должны выселиться из школ — где они теперь будут жить
0:10:05
Як знайти безвісти зниклу людину: алгоритм дій
Родные долго не выходят на связь? Рассказываем, куда обращаться, когда исчез человек
Больше видео
Обстріл колонії в Оленівці “ДНР”, де перебували українські полонені
Читать дальше
Зверский обстрел Еленовки. Россияне убили украинских пленных и обвиняют ВСУ: как все было на самом деле

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь