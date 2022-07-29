Северск остался без воды, газа, света и под постоянными обстрелами — эксклюзивные кадры

Северск — одна из самых горячих точек на Донбассе. После захвата рашистами Лисичанска и Северодонецка, все силы вражеской армии были направлены на западную часть области.

Хотя они и терпят поражение в большинстве направлений, к сожалению, артиллерия ежедневно работает по мирному населению Северска.

Улицы превратились в воронки, уцелевших домов с каждым днем ​​становится все меньше. Люди вынуждены жить в подвалах. Катастрофически не хватает воды, а электроэнергию и газоснабжение невозможно восстановить из-за обстрелов.

Несмотря на сверхсложную ситуацию, не все покинули город, поэтому каждый день туда отправляются волонтеры, чтобы оказать хоть какую-то помощь.

Напомним, ранее мы рассказывали о вражеском ракетном ударе по Никополю.