Україна

Азовці зробили офіційну заяву щодо масового вбивства в Оленівці: Самі будете страчені разом зі своїми шакалами

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Липня 2022, 22:12

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