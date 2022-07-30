Азовці зробили офіційну заяву щодо масового вбивства в Оленівці: Самі будете страчені разом зі своїми шакалами

29 липня тепер назавжди стане пам’ятним страшним днем для українців, після того, як весь світ сколихнуло відео катувань українського військовополоненого російськими звірами. А потім стало відомо про теракт окупантів в Оленівці, де загинули українські військові, які знаходились у полоні.

Полк Азов опублікував лаконічну та вичерпну заяву щодо масового вбивства українських військовополонених у с.м.т. Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області.

Кожен українець буде мститися! – заявляє т.в.о. командира полку Азов Микита Надточій.

Військовий також зазначив, що полк Азов вже розпочав з’ясовувати імена виконавців та організаторів розстрілу колонії в Оленівці, в якій утримували українських військовополонених.

Микита Надточій говорить, що вже мають попередню інформацію, але поки не готові її озвучувати. Проте можна сказати однозначно – російські окупанти відкрито порушили закони, звичаї та правила ведення війни.

Ми розцінюємо удар по Оленівці як акт публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Тому ми, Азов, Україна як держава та весь цивілізований світ боляче дамо відсіч. Щоб Росія запам’ятала це раз і назавжди.

Також Микита Надточій заявив, що буде знайдено винних, де б вони не перебували: на тимчасово окупованих територіях України, в Росії чи в третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання.

Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства. Тому т.в.о. командира полку Азов Микита Надточій вирішив нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що “в домі повішеного про мотузку не говорять”.

Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами та посольствами. Усе, як ви любите – з усіма справками та печатями, за рішенням міжнародного трибуналу. Варварська недоімперія буде зруйнована.

Росія думає, що вбила Азов, стратила, але Азов – тепер вся країна, і кожен українець буде мститися за кожного нашого замученого та загиблого побратима.

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