Украина

Азовцы сделали официальное заявление по поводу массового убийства в Еленовке: Сами будете казнены вместе со своими шакалами

Даниэла Долотова, редактор сайта 30 июля 2022, 22:12

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