Азовцы сделали официальное заявление по поводу массового убийства в Еленовке: Сами будете казнены вместе со своими шакалами

29 июля теперь навсегда станет памятным трагическим днем для украинцев после того, как весь мир всколыхнуло видео пыток украинского военнопленного российскими зверями. А потом стало известно о теракте оккупантов в Еленовке, где погибли находившиеся в плену украинские военные.

Полк Азов опубликовал лаконичное и исчерпывающее заявление о массовом убийстве украинских военнопленных в п.г.т. Еленовка, что находится на временно оккупированной территории Донецкой области.

Каждый украинец будет мстить! – заявляет и.о. командира полка Азов Никита Надточий.

Военный также отметил, что полк Азов уже начал выяснять имена исполнителей и организаторов расстрела колонии в Еленовке, где держали украинских военнопленных.

Никита Надточий говорит, что военные уже получили предварительную информацию, но пока не готовы ее озвучивать. Однако можно сказать однозначно – российские оккупанты открыто нарушили законы, обычаи и правила ведения войны.

Мы расцениваем удар по Еленовке как акт публичной казни. Россия совершила его от безнаказанности. Поэтому мы, Азов, Украина как государство и весь цивилизованный мир больно дадим отпор. Чтобы Россия запомнила это раз и навсегда.

Также Никита Надточий заявил, что будут найдены виновные, где бы они ни находились: на временно оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание.

Сутки они лгали об украинской армии, а сегодня подтвердили свое преступление заявлением посольства. Поэтому и.о. командира полка Азов Никита Надточий решил напомнить Путину, который лично несет ответственность за это военное преступление, что “в доме повешенного о веревке не говорят”.

Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все, как вы любите – со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена.

Россия думает, что убила Азов, казнила, но Азов — теперь вся страна, и каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего собрата.

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