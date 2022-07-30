Здригнулися навіть прокурори та слідчі! Офіс Генпрокурора відреагував на катування українського військового

Вчора весь світ сколихнуло відео катувань українського військовополоненого російськими звірами. Йдеться про те саме відео, на якому двоє чоловіків у формі військових РФ провели середньовічне кастрування українського військового канцелярським ножем, а потім вбили його.

Відреагували всюди: у Білому домі, в ООН, на теренах західних ЗМІ. Життя українців враз зупинилося на деякий час: хтось лютував, хтось був у жалобі, багато хто вимагав якнайшвидше знайти причетних до цього божевільного воєнного злочину.

Уже за декілька годин Офіс Генпрокурора повідомив про відкриття кримінального впровадження за статтею Порушення законів та звичаїв війни.

Генеральний прокурор України Андрій Костін наголосив, що причетні до звірств над українськими військовими будуть встановлені та притягнуті до відповідальності.

Наджорстокі звірства стали візитівкою російської армії, — зазначає Костін.

Генпрокурор також наголосив, що випадки катувань військових та цивільних відбуваються щоденно, і саме ці справи Офіс Генпрокурора ставить у пріоритет серед інших категорій воєнних злочинів військових РФ.

— Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося у соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви.

Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних Сил України з боку окупантів, від якого здригнулися навіть прокурори та слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств та катувань.

Андрій Костін заявив, що розслідування катування українського військового проводиться під його особистим контролем, здійснюватиме його Головне слідче управління Служби безпеки України.

Паралельно прокурорами були надіслані термінові запити до Служби зовнішньої розвідки та Головного управління розвідки Міністерства оборони, надані відповідні доручення оперативним підрозділам Національної поліції та Служби безпеки України з метою встановлення всіх обставин події та причетних осіб.

Дії, вчинені російськими військовими, є грубим порушенням 13 статті Женевської Конвенції — завдання фізичних каліцтв військовим є проти правил війни та людяності. Тут же — неприховане катування.

Нагадаємо, вчора росіяни прицільно обстріляли в’язницю в Оленівці, де вони утримували полонених бійців Азову. Це — ще один факт воєнних злочинів армії РФ, за який вони всі будуть відповідати перед судом.

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