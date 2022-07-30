Содрогнулись даже прокуроры и следователи! Офис Генпрокурора отреагировал на пытки украинского военного

Вчера весь мир всколыхнуло видео пыток украинского военнопленного российскими зверями. Речь идет о том самом видео, на котором двое мужчин в форме военных РФ провели средневековое кастрирование украинского военного канцелярским ножом, а затем убили его.

Отреагировали повсюду: в Белом доме, в ООН, в западных СМИ. Жизнь украинцев сразу остановилась на некоторое время: кто-то был в ярости, кто-то в трауре, многие требовали как можно быстрее найти тех, кто причастен к военному преступлению.

Уже через несколько часов Офис Генпрокурора сообщил об открытии уголовного применения по статье Нарушения законов и обычаев войны.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подчеркнул, что причастные к зверствам над украинскими военными будут установлены и привлечены к ответственности.

Сверхжестокие зверства стали визитной карточкой российской армии, — отмечает Костин.

Генпрокурор также отметил, что случаи пыток военных и гражданских происходят ежедневно, и именно эти дела Офис Генпрокурора ставит в приоритет среди других категорий военных преступлений военных РФ.

— Однако последний случай, видео которого широко распространилось в социальных сетях, превысил своей жестокостью все пределы человеческого воображения.

Мы увидели бесчеловечное обращение с военнопленным в форме Вооруженных Сил Украины со стороны оккупантов, от которого содрогнулись даже прокуроры и следователи, имеющие опыт расследования жестоких убийств и пыток.

Андрей Костин заявил, что расследование пыток украинского военного проводится под его личным контролем, будет осуществляться Главным следственным управлением Службы безопасности Украины.

Параллельно прокурорами были направлены срочные запросы в Службу внешней разведки и Главного управления разведки Министерства обороны, предоставлены соответствующие поручения оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины с целью установления всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Действия, совершенные российскими военными, являются грубым нарушением 13 статьи Женевской Конвенции — нанесение физических увечий военным против правил войны и человечности. Здесь же — нескрываемые пытки.

Напомним, вчера россияне прицельно обстреляли тюрьму в Еленовке, где они содержали пленных бойцов Азова. Это еще один факт военных преступлений армии РФ, за который они все будут отвечать перед судом.

Подписывайся на наш Telegram и читай новости о событиях в Украине и мире.