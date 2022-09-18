Лютому українофобу та монархісту — шана в центрі Києва? Що буде з музеєм Михайла Булгакова 

Імперіаліст і лютий ненависник усього українського. Михайло Булгаков — російський письменник, який народився в Києві.

Він був сином переселенців з Орловської губернії. А його батько був цензором, який відповідав за очищення всього друкованого від української та польської мови.

У будинку на Андріївському узвозі 13А, де мешкав Булгаков, уже понад 30 років діє його музей. Та під час війни цій просвітницькій установі з російським душком українці, очевидно, не раді.

Закрити назавжди чи провести ребрендинг? Яким буде майбутнє музею Булгакова в Києві?

Десятиліттями українцям втовкмачували, що українофоб, монархіст та палкий сповідувач “руского міра” Булгаков — це єдина літературна зірка світового рівня тих часів, яка народилась і писала про Київ.

Можливо, єдина тому, що таких письменників, як Валер’яна Підмогильного (який був сучасником Булгакова) — просто блокували та пресували.

Нині в музеї письменника думають про переосмислення та зміну концепції. Керівниця Дому Булгакова Людмила Губіанурі погоджується, що таким, яким був до війни, музей більше залишатись не може.

У нього є цілий цикл антирадянських оповідань: Дияволіада, Собаче серце, Рокові яйця, Майстер і Маргарита. Тому ми обов’язково робитимемо нову концепцію, — каже завідувачка музею.

В Україні продовжують позбуватися всього російського. Із зарубіжної літератури вилучать твори російських письменників. Читай, про кого саме йдеться.

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