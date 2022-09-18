Lifestyle

Лютому українофобу та монархісту — шана в центрі Києва? Що буде з музеєм Михайла Булгакова 

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 18 Вересня 2022, 17:30

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Музей Булгакова
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Навіть на передовій піклуються про чотирилапих — як наші захисники рятують тварин з-під обстрілів
0:03:09
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Майже делікатес! Що відбувається з цінами на гречку та як змінились посіви
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Звільнена Харківська область: селище Малі Проходи
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Абсолютно все обмальовано “зетками” — що побачили журналісти у селищі за 10 км від кордону з Росією
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Урсула фон дер Ляєн: впливова політикиня та жінка зі щирим серцем

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