Очистити шкільну програму від російських авторів. Кого пропонують вивчати зі світових письменників

В Україні продовжують позбуватися всього російського. Група експертів наполегливо радить Міносвіти вилучити зі шкільної програми зарубіжної літератури твори російських і білоруських письменників. Їх пропонують замінити творами всесвітньо відомих письменників з інших країн.

Досі у школах п’ята частина зарубіжної літератури була російською.

— Пушкін написав поему Полтава, в якій описує українців так, як це зараз робить Путін, але додаючи “неонацисти”, — каже секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ Наталя Піпа.

Пропонують замість оповідань Антона Чехова читати О. Генрі, Пушкіна та Лермонтова замінити на Йоганна Фон Гете та Генріха Гейне, Адама Міцкевича, Джейн Остін, Віктора Гюго.

Проте залишиться Микола Гоголь.

Рекомендовано вилучити зі шкільної програми також Федора Тютчева, Олександра Блока, Анну Ахматову, Володимира Маяковського та інших.

Проте у вишах залишать деякі твори російських авторів, щоб вивчати з критичної точки зору.

— Треба розуміти, як у 20-му столітті маніпулювали. Як окремі з літературознавчих методів використовувалися для пропаганди диктаторських наративів, — каже уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Самі ж росіяни не змогли засвоїти жодного уроку гуманності з творів Толстого та Достоєвського, тож ці автори теж не рекомендовані до вивчання у школах. А книжки, які в шкільних бібліотеках були російською мовою, спишуть.

Крім того, бажано розробити нову програму з української літератури, щоб урізноманітнити її й показати з різних сторін. Адже часто саме через шкільні твори українську літературу називають сільською та страждальницькою.

Мовознавець Ростислав Семків розповів про те, які твори українських авторів варто почитати, щоб відкрити українську літературу по-новому.

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