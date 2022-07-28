Очистить школьную программу от российских авторов. Кого предлагают изучать из мировых писателей

В Украине продолжают избавляться от всего российского. Группа экспертов настоятельно советует Минобразования изъять из школьной программы зарубежной литературы произведения российских и белорусских писателей. Их предлагают заменить произведениями всемирно известных писателей из других стран.

До сих пор в школах пятая часть зарубежной литературы была на русском.

— Пушкин написал поэму Полтава, в которой описывает украинцев так, как это сейчас делает Путин, но добавляя “неонацисты”, — говорит секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Наталья Пипа.

Предлагают вместо рассказов Антона Чехова читать О. Генри, Пушкина и Лермонтова заменить на Иоганна Фон Гете и Генриха Гейне, Адама Мицкевича, Джейн Остин, Виктора Гюго.

Однако останется Николай Гоголь.

Рекомендовано изъять из школьной программы также Федора Тютчева, Александра Блока, Анну Ахматову, Владимира Маяковского и других.

Однако в вузах оставят некоторые произведения российских авторов, чтобы изучать их с критической точки зрения.

— Надо понимать, как в 20-м веке манипулировали. Как отдельные из литературоведческих методов использовались для пропаганды диктаторских нарративов, — говорит уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Сами же русские не смогли усвоить ни одного урока гуманности из произведений Толстого и Достоевского, поэтому эти авторы тоже не рекомендованы к изучению в школах. А книги, которые в школьных библиотеках были на русском языке, спишут.

Кроме того, желательно разработать новую программу украинской литературы, чтобы разнообразить ее и показать с разных сторон. Ведь часто именно из-за школьных произведений украинскую литературу называют сельской и страдальческой.

Языковед Ростислав Семкив рассказал, какие произведения украинских авторов стоит почитать, чтобы открыть украинскую литературу по-новому.

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