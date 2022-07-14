Украинская литература сельская и страдальческая? Литературовед о том, как открыть ее для себя по-новому

Десятилетиями произведения украинских писателей запрещала советская власть. Она пыталась уничтожить историю, культуру и язык. Но сделать это не удалось. У нас есть замечательные произведения наших писателей — как классиков, так и современных авторов.

Литературовед Ростислав Семкив рассказал, что почитать из украинской литературы, чтобы изменить представление о ней.

Тем, кто еще питает иллюзии относительно общего “братского” прошлого России и Украины, стоит почитать Тигроловы, Желтого князя и Марию. Эти произведения о репрессиях советской власти, голодоморе и украинских трагедиях 20-го века.

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— Я бы советовал читать актуальную литературу. Произведения, которые правдиво рассказывают о происходящем. Например, произведения о том, что происходило на Востоке — Интернат (Сергей Жадан), Доця (Тамара Гориха Зерня), Точка ноль (Артем Чех) и т.д. У нас уже есть серьезная литература об актуальных событиях, — говорит Семкив.

Предубеждения относительно украинской литературы

Многие люди имеют представление об украинской литературе как о сельской или страдальческой, ведь такова школьная программа. По словам Семкива, школьную программу украинской литературы нужно менять.

— В украинской литературе много того, что школьная программа не учитывает. Есть целая серия Наши двадцатые.

Серия книг популярных жанров 1920-х годов. Там есть детективы, фантастика, мелодрамы, любовные романы, путешествия и т.д. Почему-то эти жанры считались менее достойными и были вычеркнуты.

— Это зря! Хорошо, что сейчас эту литературу возвращают, — говорит Семкив.

Но почему в школьной программе украинскую литературу изображают именно таковой? По словам литературоведа, это стратегия возведения украинской литературы к крепостному сорту. Ведь произведения по большей части о крепостном праве, селе, страданиях украинцев.

Это нужно менять, ведь у авторов, которые писали о крепостных временах, есть тексты о других проблемах.

Что почитать из украинской литературы, чтобы изменить мнение о ней

Литературовед советует читать малую прозу, в частности, Марка Вовчка, Ивана Франко, Ольги Кобылянской, Валерьяна Пидмогильного, Николая Хвылевого. Также следует ориентироваться на современную украинскую литературу. Например, почитать Юрия Андруховича, Оксану Забужко, Юрия Винничука, Сергея Жадана.

— У нас очень много авторов, которых можно читать и которыми можно увлекаться, — утверждает Семков.

Если ты хочешь познакомиться с современной украинской литературой поближе, то напомним, что ранее мы рассказывали о топ-5 книгах современных украинских авторов.

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