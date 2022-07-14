Українська література сільська й страждальницька? Літературознавець про те, як відкрити її для себе по-новому

Десятиліттями твори українських письменників забороняла радянська влада. Вона намагалася знищити нашу історію, культуру та мову. Але зробити це не вдалося. Ми маємо чудові твори наших письменників — як класиків, так і сучасних авторів.

Літературознавець Ростислав Семків розповів, що почитати з української літератури, щоб змінити уявлення про неї.

Тим, хто ще має ілюзію щодо спільного “братського” минулого Росії та України, варто почитати Тигролови, Жовтого князя та Марію. Ці твори про репресії радянської влади, голодомор та українські трагедії 20-го століття.

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— Я б радив читати актуальну літературу. Твори, які правдиво розповідають про те, що відбувається. Наприклад, твори про те, що відбувалося на Сході — Інтернат (Сергій Жадан), Доця (Тамара Горіха Зерня), Точка нуль (Артем Чех) тощо. У нас уже є серйозна література про актуальні події, — каже Семків.

Упередження щодо української літератури

Багато людей мають уявлення про українську літературу як сільську чи страждальницьку, адже такою була шкільна програма. За словами Семківа, шкільну програму української літератури треба змінювати.

— В українській літературі багато того, чого шкільна програма не враховує. Є ціла серія Наші двадцяті.

Серія книг популярних жанрів 1920 років. Там є детективи, фантастика, мелодрами, любовні романи, подорожі тощо. Чомусь ці жанри вважалися менш достойними й були викреслені.

— Це дарма! Добре, що зараз цю літературу повертають, — каже Семків.

Але чому в шкільній програмі українську літературу зображають саме такою? За словами літературознавця, це стратегія зведення української літератури до кріпосницького ґатунку. Адже твори здебільшого про кріпацтво, село, страждання українців.

Це потрібно змінювати, адже в авторів, які писали про кріпацтво, є тексти й про інші проблеми.

Що почитати з української літератури, щоб змінити думку про неї

Літературознавець радить читати малу прозу, зокрема Марка Вовчка, Івана Франка, Ольги Кобилянської, Валер’яна Підмогильного, Миколи Хвильового. Також варто орієнтуватися на сучасну українську літературу. Наприклад, почитати Юрія Андруховича, Оксану Забужко, Юрія Винничука, Сергія Жадана.

— У нас дуже багато авторів та авторок, яких можна читати та якими можна захоплюватися, — стверджує Семків.

Якщо ти хочеш познайомитися з сучасною українською літературою ближче, то нагадаємо, що раніше ми розповідали про топ-5 книг сучасних українських авторів.

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