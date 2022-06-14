Імперський спадок в Україні! Віра Агеєва про твори російських письменників, яких вивчали у школах

Докторка філологічних наук та літературознавиця Віра Агеєва розповіла про місце російських письменників у зарубіжній літературі українських закладів освіти та пояснила, чи є заміна імперським класикам і чому це питання важливе.

У нас російської літератури було невиправдано багато, навіть суто з естетичної точки зору. Це імперський спадок.

Коли працювала в робочій групі Міністерства освіти та науки України, то була вражена, коли побачила, що європейський модернізм у програмі представлений Булгаковим, який є далеко не першорядним автором.

Музею Булгакова не має існувати в Україні. Він може бути лише філіалом якогось центру вивчення російського імперіалізму. Тому що Булгаков спаплюжив український Київ, як ніхто.

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Якщо говорити про освітню програму, то наразі жоден російський письменник не буде вивчатися до кінця війни.

Крім того, була дискусія про Гоголя. Проте він не може бути в курсі зарубіжної літератури, оскільки Гоголь — це український письменник, який писав російською мовою.

Його твір Тарас Бульба вивчали в українському перекладі, тому тепер очевидно, що його Різдвяну ніч теж будуть так само опрацьовувати.

Проте після закінчення війни від географії не втечеш, і ми маємо вивчати цю м’яку силу.

Російська література завжди була засобом імперського впливу.

Про зміни в програмі зарубіжної літератури

У нас було страшенно багато письменників. Учні не встигають глибоко проаналізувати, вивчити та сприйняти певний твір. Тому звільнення від російської літератури полегшить дітям життя та засвоєння програми.

Крім того, у нас, якщо порівняти з іншими країнами, була мало представлена польська література. Тому ми маємо переорієнтуватися з російського вектора та знати своїх західних сусідів, як найближчих друзів. Наші письменники-шістдесятники перечитали багато літератури саме в польському перекладі.

Нагадаємо, раніше Олександр Педан анонсував проект про університети, щоб допомогти доньці та іншим абітурієнтам обрати навчальний заклад.