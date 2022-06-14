Lifestyle

Имперское наследие в Украине! Вера Агеева о произведениях русских писателей, которых изучали в школах

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 июня 2022, 23:00

Больше видео
0:06:01
трудове рабство
Трудовое рабство и торговля людьми: как уберечь себя от злоумышленников
0:03:56
Церква в Івано-Франківську допомагає переселенцям
И духовно, и материально: как церкви и монастыри в Ивано-Франковске помогают переселенцам и ВСУ
0:03:14
Українська музика 2022 що слухають українці у червні
Поддерживают воинственный дух ВСУ: что слушают украинцы сегодня
0:02:53
ярмарка
Гастрономия, патриотическая одежда, сувениры: в Киеве на ВДНХ открылась ярмарка украинских товаров
Смотреть больше

Последние видео
0:06:07
Про літературну війну з Росією

Имперское наследие в Украине! Вера Агеева о произведениях русских писателей, которых изучали в школах
0:03:05
Перехоплені розмови російських окупантів 14.06.2022
Обсуждают, как убивать безоружных мирных жителей — подборка разговоров оккупантов, перехваченных СБУ
0:09:18
Ганна Маляр
Мобилизация женщин в Украине — вброс или нет? Анна Маляр ответила
0:04:53
Як працюють вибухотехніки під час війни
От Точки-У до Смерчей: как взрывотехники ликвидируют до 600 кг вражеских снарядов за день
0:16:58
Пенсії та соціальні виплати на окупованих територіях
Пенсионной реформы в этом году не будет. Лазебная о социальных выплатах на оккупированных территориях
0:10:50
Як лікарі рятують життя дітей у війну
Вырывали маленьких украинцев из лап смерти: как врачи спасали жизнь малышей под обстрелами
0:10:50
Володимир Зеленський
Нас не интересует только общее фото: Зеленский о приезде Шольца в Киев
Проект стіна
Польша построила первые 140 км стены на границе с Беларусью: какие еще проекты Стена были в мире
Вибухи у Львівській, Хмельницькій та Тернопільській області
Обстреляли Запад Украины. Взрывы во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях
0:07:28
Віталій Кім про ситуацію в Миколаївській області
Постоянные бомбардировки и стягивание оружия оккупантами. Виталий Ким о ситуации в Николаевской области
Больше видео
Перехоплені розмови російських окупантів 14.06.2022
Читать дальше
Обсуждают, как убивать безоружных мирных жителей — подборка разговоров оккупантов, перехваченных СБУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь