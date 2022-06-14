Имперское наследие в Украине! Вера Агеева о произведениях русских писателей, которых изучали в школах

Доктор филологических наук и литературовед Вера Агеева рассказала о месте российских писателей в зарубежной литературе украинских учебных заведений и объяснила, есть ли замена имперским классикам и почему этот вопрос важен.

У нас российской литературы было неоправданно много, даже чисто с эстетической точки зрения. Это имперское наследие.

Когда работала в рабочей группе Министерства образования и науки Украины, была поражена, когда увидела, что европейский модернизм в программе представлен Булгаковым, который является далеко не первостепенным автором.

Музея Булгакова не должно существовать в Украине. Он может быть только филиалом какого-нибудь центра изучения российского империализма. Потому что Булгаков осквернил украинский Киев, как никто.

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Если говорить об образовательной программе, то ни один русский писатель не будет изучаться до конца войны.

Кроме того, была дискуссия о Гоголе. Однако он не может быть в курсе зарубежной литературы, поскольку Гоголь — это украинский писатель, писавший на русском языке.

Его произведение Тарас Бульба изучали в украинском переводе, поэтому теперь очевидно, что его Рождественскую ночь тоже так же будут прорабатывать.

Однако после окончания войны от географии не уйдешь, и мы должны изучать эту мягкую силу.

Российская литература всегда являлась средством имперского влияния.

Об изменениях в программе зарубежной литературы

У нас было ужасно много писателей. Ученики не успевают глубоко проанализировать, изучить и воспринять определённое произведение. Поэтому освобожденные часы от русской литературы пойдут детям только во благо.

Кроме того, у нас по сравнению с другими странами мало представлена ​​польская литература. Поэтому мы должны переориентироваться с российского вектора и знать своих западных соседей, как ближайших друзей. Наши писатели-шестидесятники перечитали много литературы именно в польском переводе.

Напомним, ранее Александр Педан анонсировал проект об университетах, чтобы помочь дочери и другим абитуриентам выбрать учебное заведение.