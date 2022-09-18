Ярому украинофобу и монархисту — почет в центре Киева? Что будет с музеем Михаила Булгакова

Империалист и яростный ненавистник всего украинского. Михаил Булгаков — русский писатель, родившийся в Киеве.

Он был сыном переселенцев из Орловской губернии. А его отец был цензором, отвечавшим за очищение всего печатного от украинского и польского языка.

В доме на Андреевском спуске 13А, где жил Булгаков, уже более 30 лет действует его музей. Но во время войны этому просветительскому учреждению с русским душком украинцы, очевидно, не рады.

Закрыть навсегда или провести ребрендинг? Каким будет будущее музея Булгакова в Киеве?

Десятилетиями украинцам внушали, что украинофоб, монархист и пылкий исповедник “русского мира” Булгаков — это единственная литературная звезда мирового уровня тех времен, которая родилась и писала о Киеве.

Возможно, единственная потому, что таких писателей, как Валерьяна Подмогильного (который был современником Булгакова), просто блокировали и прессовали.

Сейчас в музее писателя думают о переосмыслении и изменении концепции. Руководитель Дома Булгакова Людмила Губианури соглашается, что таким, каким был до войны, музей больше оставаться не может.

У него есть целый цикл антисоветских рассказов: Дьяволиада, Собачье сердце, Роковые яйца, Мастер и Маргарита. Поэтому мы будем обязательно делать новую концепцию, — говорит заведующая музеем.

В Украине продолжают избавляться от всего российского. Из зарубежной литературы изымут произведения русских писателей. Читай, о ком именно идет речь.

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