Ярому украинофобу и монархисту — почет в центре Киева? Что будет с музеем Михаила Булгакова

Империалист и яростный ненавистник всего украинского. Михаил Булгаков — русский писатель, родившийся в Киеве.
Он был сыном переселенцев из Орловской губернии. А его отец был цензором, отвечавшим за очищение всего печатного от украинского и польского языка.
В доме на Андреевском спуске 13А, где жил Булгаков, уже более 30 лет действует его музей. Но во время войны этому просветительскому учреждению с русским душком украинцы, очевидно, не рады.
Закрыть навсегда или провести ребрендинг? Каким будет будущее музея Булгакова в Киеве?
Десятилетиями украинцам внушали, что украинофоб, монархист и пылкий исповедник “русского мира” Булгаков — это единственная литературная звезда мирового уровня тех времен, которая родилась и писала о Киеве.
Возможно, единственная потому, что таких писателей, как Валерьяна Подмогильного (который был современником Булгакова), просто блокировали и прессовали.
Сейчас в музее писателя думают о переосмыслении и изменении концепции. Руководитель Дома Булгакова Людмила Губианури соглашается, что таким, каким был до войны, музей больше оставаться не может.
У него есть целый цикл антисоветских рассказов: Дьяволиада, Собачье сердце, Роковые яйца, Мастер и Маргарита. Поэтому мы будем обязательно делать новую концепцию, — говорит заведующая музеем.
У него есть целый цикл антисоветских рассказов: Дьяволиада, Собачье сердце, Роковые яйца, Мастер и Маргарита. Поэтому мы будем обязательно делать новую концепцию, — говорит заведующая музеем.
В Украине продолжают избавляться от всего российского. Из зарубежной литературы изымут произведения русских писателей. Читай, о ком именно идет речь.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!