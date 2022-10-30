Несколько часов удовольствия тебе гарантированы — ТОП-5 украинских фильмов на Netflix

В сентябре стриминговая платформа Netflix приобрела 14 украинских фильмов. Этот американский сервис впервые купил сразу почти полтора десятка кинолент — до этого с 2015 года там изредка появлялась одна-две картины в год.

Украинские фильмы и сериалы, купленные Netflix сейчас, доступны для просмотра только на территории нашей страны.

В список вошли:

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Поводырь

Захар Беркут

Мои мысли тихие

Сторожевой залог

Звезды по обмену

Преданная

Фокстер и Макс

Зима в огне

Встреча одноклассников

Слуга Народа

Слуга Народа-2

Янтарные копы

Захар Беркут

Некоторые из этих фильмов уже были на платформе, однако права на их использование закончились. Мы подобрали тебе ТОП-5 украинских фильмов, которые уже доступны на Netflix.

Преданная

Экранизация украинского романа-бестселлера писательницы Юлии Андрухович. Этот фильм называли одним из самых ожидаемых в 2020 году.

Его снимали всего 30 дней. Для съемки фильма под Киевом на четырех гектарах земли даже воспроизвели настоящий город образца начала XX века.

В конце XIX века в пожаре доктор Ангер теряет жену, однако спасает свою дочь и дочь служанки. Спустя 25 лет девушки выросли. Кто они друг другу: прислуга и хозяйка, подруги или сестры?

Дикое поле

Экранизация романа Ворошиловград Сергея Жадана при режиссуре Ярослава Лодыгина. Кстати, книгу с фильмом решили разграничить — Жадан и Лодыгин договорились еще перед стартом съемок, что это два разных вида произведений.

Снимали частично в Старобельске — родном городе Сергея Жадана. Там, к слову, и происходят события романа.

У Германа исчезает брат, и он вынужден вернуться в родной город, чтобы его найти, а заодно, и защитить семейный бизнес — старую бензоколонку.

Борьба против преступников, любовь и дружба в маленьком донбасском городке — в ленте.

Мои мысли тихие

Об этой трагикомедии режиссуры Антонио Лукича, по-видимому, не слышал только ленивый. Работали над фильмом почти три года, два из них писали сценарий.

Эта лента — дебютная полнометражная для режиссера. Впервые ее продемонстрировали на 54-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, и там фильм получил Специальную премию от жюри.

Это история о молодом звукорежиссере-музыканте, который пытается заработать немного денег. Клиент из Канады делает соблазнительное предложение — за кругленькую сумму нужно записать голоса редких животных и птиц в Закарпатье.

А если все пойдет хорошо, то юношу даже заберут на работу в Канаду. Впрочем, с собой в путешествие по Закарпатью он берет маму.

А она не очень-то хочет отпускать сына работать за океан. Как решат вечную проблему родителей и детей?

Роль мамы, к слову, исполняет Ирма Витовская.

Носорог

Драма, созданная при режиссуре Олега Сенцова в 2021 году. Собственно, работу над фильмом начали еще в 2012 году. Тогда проект даже получил грант немецкого кинофонда на сумму 100 000 евро.

Однако из-за незаконного заключения российскими ФСБ Олега Сенцова работу над фильмом приостановили и возобновить смогли только в 2019 году.

К слову, проект создан в сотрудничестве кинопродукции Украины, Польши и Германии.

Носорог — это история, основанная на реальных событиях, происходящих в 1990-х. Криминальная эстетика постсоветской Украины: тусовки, потасовки, деньги. Куда приведет такая жизнь главного героя? Смотри.

Фокстер и Макс

Украинская фантастическая семейная кинолента. Режиссер — Анатолий Матешко. Картина получила награду Dream Award на Сеульском фестивале детского кино.

Во время съемки этого фильма использовали настоящих роботов! А главных героев выбирали из 500 претендентов.

По сюжету киноленты, школьник Макс рисует граффити собаки. И та оживает. Теперь у парня есть друг-наноробот с супервозможностями.

Но этой технологией хочет завладеть преступник. Так что нашим героям придется постараться, чтобы спастись.

Холодными осенними вечерами больше всего хочется уюта и интересного кино. Читай ТОП-7 сериалов Netflix, которые стоит посмотреть.

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