Светлая лента о темных временах. Историческая драма Щедрик: рецензия

Песня, что дарит свет, или песня, за которую расстреливали во все времена украинского становления? Творчество, которое сделало нас известными на весь мир, или украденное добро, долгие годы не знавшее своих корней? Щедровка украинского происхождения или колядка для Один дома?

“Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка…” — это традиционная щедровка, которую в Украине исполняют на Старый Новый год 14 января по григорианскому календарю.

В этом году Щедрик не звучал в каждом доме или квартире. Зато Щедрик экранизировали — соответствуя событиям, которые переживает Украина сейчас, историческая драма уже привлекла внимание отечественных и иностранных зрителей.

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Попробуем разобраться в феномене исторической драмы, а также поделимся своими впечатлениями о новой украинской ленте Щедрик / Szczedryk / Caroll of the Bells.

Щедрик: сюжет

1939 год, город Станиславов — современный Ивано-Франковск, — один дом и три семьи, в нем проживающие. Все они — разного происхождения и разного состояния.

Украинцам-музыкантам Софие и Михаилу Иванюкам есть чем гордиться: их единственная дочь Ярослава обладает прекрасным голосом и мечтает петь на большой сцене Щедрика.

— Почему именно Щедрика? — спрашивает однажды Ярославу ее подруга. — Потому что Щедрик делает людей добрее.

По соседству живут поляки и евреи. И семьям удалось найти общий язык именно благодаря Щедрику, которым Ярослава приглашает соседей к общему Святому ужину. И казалось, что так могло продолжаться каждый год. Пока не пришла Вторая мировая война.

Сначала приходит советский режим и отбирает родителей у одной семьи. Потом в ходе войны нападает гитлеровская Германия, и Третий Рейх разрушает жизнь второй семьи.

Переживут ли военные реалии дети и их родители, какими были методы управления в нестабильные времена и почему украинская песня может как разрушить, так и построить — все это можешь узнать после просмотра исторической драмы Щедрик.

Рецензия на фильм Щедрик

Щедрик вышел на большие экраны Украины 5 января 2023 года. Мировое сообщество смогло насладиться украинско-польской работой еще в начале марта 2022 года.

И хотя съемка завершилась еще до полномасштабной войны в Украине, авторам удалось вложить в ленту лейтмотив украинского сопротивления и жажды к свободе и рассказать о методах, которыми свободные польский, еврейский и украинский народы “успокаивали”.

В основу фильма легли реальные события тогдашней Украины в составе Польши, СССР и под оккупацией Германии.

Чтобы соблюдать историческую правдивость, кинопроизводители консультировались с историками и краеведами, представителями разных диаспор.

Несмотря на это, лента художественная, поскольку никаких данных о существовании трех семей в одном временном разрезе, в одном доме в Станиславове нет, поэтому это скорее собирательный образ тогдашнего общества с его разными представителями.

Режиссером исторической драмы Щедрик стала Олеся Моргунец-Исаенко. Ленту снимали по сценарию Ксении Заставской. Щедрик, или Szczedryk, или Caroll of the Bells является копродукцией Украины и Польши. Финансирование также осуществлялось двумя странами: с украинской стороны фильм профинансировало Держкіно.

В главных ролях зритель не встретит популярных актеров: Йоанна Опозда, Кристина Ушицкая, Томаш Собчак, Полина Громова, Евгения Солодовник. Из всего этого списка ярко выделяется разве что Андрей Мостренко, сыгравший Михаила Иванюка, и Виктор Жданов, сыгравший на втором плане.

Известно, что кастинг актеров на главные роли продлился два месяца. Больше времени заняли поиски актрис детских ролей и Софии Иванюк. Последнюю сыграла Яна Королёва, для которой фильм Щедрик стал дебютной лентой в главной роли полнометражного фильма.

Светлая лента о темных временах. Историческая драма Щедрик: рецензия / 4 Фотографии

Тем не менее актерам удалось тонко почувствовать и прожить события этой драматической истории. Особенно умиляют дети: с помощью камерного съемки зритель чувствует себя присутствующим в комнатах, где происходят события.

Вместе с тем фильм качественно отличается от многих других лент отечественного производства: здесь нет “кустарности”, не трясется камера, герой не покидает передний план, а озвучка четкая и громкая.

Особое внимание обращаю на саму картинку в кадре: дорогие костюмы, красивые декорации — все это максимально приближает тебя к тогдашней реальности. Внимательный зритель заметит не сервиз в углу шкафа, а сделанный своими руками елочные украшения.

Авторы ленты акцентируют внимание на польских и украинских традициях празднования Рождества.

И это — самая главная особенность фильма: здесь подробно воспроизведены наши этнические традиции и то, что всегда удивляло другие народы в украинцах.

На столе — дидух, в углу — рождественский паук. Щедривка и праздник Маланки.

Также, кроме украинских, в фильме звучат польские колядки и немецкие песни.

Чем еще особенный фильм Щедрик 2023

Ранее я уже говорила, что в основу фильма легли события Второй мировой войны. Очевидцев становится все меньше, но история циклична и показывает, что менталитет всего народа изменить довольно трудно.

В глаза сразу бросается советский солдат. И только одно неудобное слово в начале диалога показало настоящее лицо советской машины.

— Это война.

— Это освобождение, запомни.

Ничего не напоминает? Напоминает. Методы и поступки россиян современных такие же, как и тех, кого они благодарят “за победу”.

При чем здесь Щедрик? Щедровка Николая Леонтовича стала нитью, навсегда соединившей три разных семьи. Их разбрасывало по миру, по лагерям, но Щедрик остался непрерывным и целым.

Фильм будет интересно посмотреть тем, кто хочет лучше понимать причинно-следственные связи между политикой и культурой. А еще тем, кто хочет следующую неделю повсюду петь: “Щедрик, щедрик, щедрівочка…”

Если ты уже видел(-а) этот фильм, советуем тебе заглянуть в наш список премьер украинских фильмов в 2023 году и выбрать тот, который захочешь посмотреть следующим.

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