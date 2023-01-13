Щедрик, щедрик щедрівочка: оригинал песни, которую знает весь мир, и каверы к ней

Традиционно перед празднованием Старого Нового года украинцы, по старинке, ходят щедровать. Таким образом, они приносят в дом друг другу счастье и благодать на целый год.
При этом, хозяева дома должны отблагодарить щедрователей лакомством или деньгами. Легендарная украинская щедровка воспета многими народами мира.
Ее знают от Польши до США. А как она звучит на других языках — услышь и насладись мелодикой в материале.
Мелодию, которую мы перепеваем из поколения в поколение, написал гениальный и один из самых популярных украинских композиторов Николай Леонтович. Он создал эту музыку для хора еще в 20 веке. После этого состоялись гастроли хора Александра Кошица в самых разных европейских странах (1919 год).
Популярная щедривка еще прозвучала в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Польше, Испании.
Уже позже, в 1922 году, Щедрика услышали в США. После этого славную песню начали исполнять по всему миру.
Украинский Щедрик в 2020 году исполнили сержанты по оркестру США в Вашингтоне. Известно, что еще в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд английских текстов композиции Щедрик, а его англоязычная версия известна как Carol of the Bells. Именно она стала одной из популярнейших рождественских песен в мире.
Легендарная группа Metallica в 2016 году тоже перепела Щедровку. Вот что у них получилось:
Одно из самых любимых исполнений Щедрика многих украинцев — певца Олега Скрипки из Ле Гранд Оркестром. Они, как Metallica, переделали певицу в рок-стиле.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Прилетіла ластівочка.
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