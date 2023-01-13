Щедрик, щедрик щедрівочка: оригінал співанки, яку знає весь світ, та кавери до неї

Традиційно перед святкуванням Старого Нового року українці, за давньою традицією, ходять щедрувати. В такий спосіб вони приносять у дім один одному щастя та благодать на цілий рік. При цьому господарі дому повинні віддячити щедрувальникам ласощами або грошима.

Легендарна українська щедрівка оспівана багатьма народами світу. Її знають від Польщі — до США.

А як вона звучить іншими мовами — почуй та насолодися мелодикою у матеріалі.

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Щедрик, щедрик, щедрівочка: історія створення

Мелодію, яку ми переспівуємо із покоління в покоління, написав геніальний та один із найпопулярніших українських композиторів Микола Леонтович. Він створив цю музику для хору ще у 20 столітті. Після цього відбулися гастролі хору Олександра Кошиця в найрізноманітніших європейських країнах (1919 рік).

Популярна щедрівка ще тоді пролунала у Чехословаччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччини, Польщі, Іспанії.

Вже пізніше, у 1922 році, Щедрика почули в США. Після цього славнозвісну пісню почали виконувати по всьому світі.

Український Щедрик у США

Український Щедрик у 2020 році виконали сержанти з оркестру США у Вашингтоні.

Відомо, що ще у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції Щедрик, а його англомовна версія відома як Carol of the Bells. Саме вона стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.

Metallica – Carol of the Bells

Легендарний гурт Metallica у 2016 році теж переспівали Щедрівку. Ось, що у них вийшло:

Олег Скрипка і Ле Гранд Оркестр

Один із найулюбленіших виконань Щедрика багатьох українців — співанка Олега Скрипки із Ле Гранд Оркестром. Вони, як і Metallica, переробили співанку у рок-стилі.

Щедрівка: оригінальний текст

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

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