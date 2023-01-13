Свята

Щедрик, щедрик щедрівочка: оригінал співанки, яку знає весь світ, та кавери до неї

Анна Голішевська, редакторка сайту 13 Січня 2023, 20:40
Щедрівка
Фото: Facebook

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