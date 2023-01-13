Щедрик, щедрик щедрівочка: оригінал співанки, яку знає весь світ, та кавери до неї

Традиційно перед святкуванням Старого Нового року українці, за давньою традицією, ходять щедрувати. В такий спосіб вони приносять у дім один одному щастя та благодать на цілий рік. При цьому господарі дому повинні віддячити щедрувальникам ласощами або грошима.
Легендарна українська щедрівка оспівана багатьма народами світу. Її знають від Польщі — до США.
А як вона звучить іншими мовами — почуй та насолодися мелодикою у матеріалі.
Мелодію, яку ми переспівуємо із покоління в покоління, написав геніальний та один із найпопулярніших українських композиторів Микола Леонтович. Він створив цю музику для хору ще у 20 столітті. Після цього відбулися гастролі хору Олександра Кошиця в найрізноманітніших європейських країнах (1919 рік).
Популярна щедрівка ще тоді пролунала у Чехословаччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччини, Польщі, Іспанії.
Популярна щедрівка ще тоді пролунала у Чехословаччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччини, Польщі, Іспанії.
Вже пізніше, у 1922 році, Щедрика почули в США. Після цього славнозвісну пісню почали виконувати по всьому світі.
Український Щедрик у 2020 році виконали сержанти з оркестру США у Вашингтоні.
Відомо, що ще у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції Щедрик, а його англомовна версія відома як Carol of the Bells. Саме вона стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі.
Легендарний гурт Metallica у 2016 році теж переспівали Щедрівку. Ось, що у них вийшло:
Один із найулюбленіших виконань Щедрика багатьох українців — співанка Олега Скрипки із Ле Гранд Оркестром. Вони, як і Metallica, переробили співанку у рок-стилі.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Прилетіла ластівочка.
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