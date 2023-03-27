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Показати непластмасову історію. Рецензія на фільм Памфір — робота режисера, оператора та акторів

Вікторія Мельник, редакторка сайту Кирило Пищиков, кінокритик 27 Березня 2023, 13:00
Памфір

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