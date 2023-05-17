Никого не играю и не пытаюсь казаться лучше: певица KOLA о желании обнимать музыкой и самые щемящие моменты войны

Каждый год в мире появляется множество новых способов, чтобы вылечить тело человека. Однако еще не придумало человечество лучшего способа, чтобы исцелить душу, чем песня.

Своей музыкой стремится обнимать, поддерживать и вдохновлять слушателей и певица KOLA, которая пленила сердца украинцев лирической композицией Чи разом.

Как создавался этот хит? Почему певица не помнит процесс его написания? Какой аспект в творчестве KOLA считает самым важным? Как изменила певицу полномасштабная война и в какой момент жизни она хотела бы вернуться? Обо всем этом и чуть больше KOLA рассказала в эксклюзивном интервью для Вікон.

За что вы полюбили и выбрали музыку как путь своей жизни?

— Первый раз я спела в два года на руках у своей бабушки, она тогда сказала: “О! Точно будет певицей”. Все посмеялись и просто восхищались маленьким ребенком, издавшим какой-то звук.

В четыре года я пошла в балетную школу, в пять — в музыкальную, где играла на фортепиано, сольфеджио и все остальное, что я совсем не любила. В то же время я начала ходить на вокал и хор.

Всюду меня отвела моя мама, конечно, потому что видела талант к тому. Все мое детство было расписано по часам, я действительно имела очень мало времени на безделье, потому что всегда занималась чем-то полезным для себя в первую очередь.

Тогда я этого не осознавала, а просто делала с большим или меньшим удовольствием. Сегодня я понимаю, насколько это было важно, и очень благодарна за все моей маме.

Влюбленность в музыку случилась, мне кажется, где-то лет в десять, когда я слушала американских исполнителей и просто кайфовала от мелодий и музыкальных ходов. А поскольку с трех лет еще и учила английский, то немного понимала, о чем поют в песнях. А настоящая любовь произошла, наверное, тогда, когда я сама написала первую песню Зомби.

В последнее время ваши песни набирают все больше популярности. Как вы чувствуете, изменилась ваша аудитория или, наоборот, ваше внутреннее состояние?

— По факту у меня не было большой аудитории, потому она, я думаю, не изменилась, а просто увеличилась.

Моя музыка нравится женщинам, особенно тем, с которыми мы примерно в одном возрасте. Я думаю, это потому, что я пою в своих песнях о тех вещах, которые они понимают и которые им тоже близки.

Я очень хочу, чтобы наши люди слушали украинское, чтобы эта музыка им нравилась.

Делаю то, что обожаю, без чего не представляю свою жизнь. Хотелось бы, чтобы у людей еще очень долго была такая же потребность в моих песнях, потому что именно тогда я действительно чувствую себя счастливой.

Когда я могу своим творчеством вдохновить, успокоить, обнять кого-то — все то, что я делаю, приобретает большой смысл для меня.

Кстати, в ближайшее время планирую вживую делиться всеми этими чувствами со своими слушателями — 1 и 2 июня у меня состоятся два больших сольных концерта в Киеве.

Ваши песни всегда воспринимаются как личная исповедь, на мой взгляд. И очень часто этим затрагивают глубинные чувства слушателя. Как вам удается достигать такого уровня искренности со слушателем и делиться сокровенным через свои строки?

Я никого не играю, не стараюсь казаться лучше, чем есть. Не хочу быть для всех хорошей, просто я такая, какая есть.

Так случилось, что сегодня почему-то люди начали замечать души, видеть то, что внутри каждого. Кому-то то, что внутри меня, отзывается, и это прекрасно.

Я могу назвать себя скромным человеком, мне трудно описывать себя и говорить, какая я. Пусть это лучше делают за меня другие люди, которые чувствуют подлинность, любовь, профессионализм и глубину.

Всему свое время — думаю, эта фраза дошла и до моей музыки.

Вы иногда в творчестве обращаетесь мыслями к прошлому. В какой момент жизни хотели бы хоть раз вернуться?

— Я хотела бы вернуться в детство, где я наслаждалась каждым днем, где мама в нашей любимой Евпатории мне говорила: “Ану, вылезай из воды”. Где бабушка меня обнимала и вела с собой на работу на весы, а потом мы смотрели на комбайны.

Пожалуй, именно в детство я хотела бы вернуться хотя бы на некоторое время. А так… я ни о чем не жалею и никуда бы не хотела возвращаться, просто пою о своем опыте, который есть у каждого человека.

Уважаю прошлое, но живу здесь и сейчас.

У вас очень лирические композиции, грустные. Когда в творчестве KOLA мы услышим жизнеутверждающую музыку? И возможно ли это?

— Не понимаю, почему вы считаете, что моя музыка не жизнерадостна. Песня Тебе собі о счастье. Не всегда нужен громкий бас, бит или стиль фанк, чтобы петь о чем-то радостном или просто о жизни.

Каждый выражает свои чувства по-разному. Для кого-то счастье — бесконечные танцы с фейерверком и цветным светом, а для кого-то это спокойствие и тишина. Поэтому каждому свое.

Но точно могу сказать, что я себя чувствую жизнерадостной, прямо в спокойном состоянии.

Я пою о спектре эмоций. Иногда они тоже бывают грустные, потому что жизнь — это не постоянный праздник.

С чего в большинстве своем начинается ваша творческая работа над песней?

— С мелодии и слов одновременно. Или сначала с аранжировки, куда я сразу вкладываю мелодию и слова. Может начаться со стихотворения. Может начаться с мелодии, куда потом напишу строки. Всегда по-разному.

Песня Чи разом, например, появилась так, будто мне кто-то сверху по строке продиктовал ее.

Более того, скажу, я даже не помню процесс написания, будто что-то очень увлекло меня и увело за собой.

Какая песня имеет самую интересную историю создания для вас?

— Это песня Чи разом. Все было как в тумане. Мое сердце пленила такая сильная боль, что я не могла даже спокойно поесть, а здесь, во время написания, будто вселенная остановилась, и я написала эту невероятную, не похожую ни на что песню.

Еще интересный факт, что она была записана на скамейке в микрофон от наушника, прямо на телефон, без студий, аппаратуры и прочего.

Как вы думаете, какая одна черта объединяет всех выдающихся музыкантов?

— Труд и талант. Выдержку надо иметь сильную, даже “стальные яйца”. Простите, но это так!

Потому что каждый художник стремится быть услышанным, а когда этого не происходит, эго начинает играть с тобой. И здесь главное оставаться собой и действительно иметь большую любовь именно к музыке. Не к популярности, не к признаниям, а именно к музыке, чтобы все это продолжать и идти вперед, несмотря ни на что.

Ничто не вечно — надо это понимать. Каждому свое время, и момент славы может быть не раз и не два, а много раз. Главное — это действительно обожать то, чем занимаешься, обожать музыку.

Сейчас многие артисты используют национальные мотивы и отдельные памятные слова. В итоге эта тенденция получила название байрактарщина, вроде шароварщины. Как вы думаете, на сколько она с нами задержится? Видите ли вы такую возможность, что бессмысленная музыка исчезнет из плейлистов украинцев?

— Почему вы думаете, что она бессмысленна? Я так не думаю. Если ее слушают, значит, в ней есть смысл, значит, она сейчас нужна и актуальна.

В подобных песнях поют о том, что именно сегодня происходит в нашей стране, и я думаю, что это тоже важно. Потому что в таких песнях очень сильно подчеркивают мотивы украинской музыки, форсируют наш этнокод для того, чтобы максимально выразить его и сформировать у всех людей, что конкретно наше.

Здесь, знаете ли, все зависит от того, как на это смотреть. Думаю, что каждому есть место и, опять же, всему свое время.

Если уж говорить об украинской культуре и музыке в частности. По вашему мнению, в каком русле ей следует идти, чтобы развиваться?

— Украинская культура многогранная, у нас очень много талантливых музыкантов. Мне кажется, сегодня наша сила в молодых музыкантах, в тех профессионалах, которых очень долго не замечали, потому что акценты были расставлены неправильно.

Раньше мы ценили больше самого артиста — обложку, одетую на нем, насколько сильно все потеряли сознание от его наряда, танца или мейкапа.

Сегодня, на мой взгляд, самая большая ценность — это непосредственно песни! Их сейчас создают в большом количестве именно молодые музыканты, за ними будущее.

Думаю, что песня — это как маленькая исповедь, агитация, взращивание ценностей, рассказ, в чем-то пример, где-то успокоительное, а иногда просто фан (развлечение, — ред.).

В каждой композиции есть смысл, который меняет что-то в наших головах, поэтому считаю, что музыка — одно из главных звеньев украинской культуры.

В чем, по вашему мнению, красота украинской песни?

— В ее лирике. Все наши народные песни в большинстве своем лиричны — и это невероятная красота.

Наша страна — рекордсмен во всем мире по количеству народных песен, так что музыка — это наш этнокод! Она в каждом из нас.

Музыкой мы можем сохранить, передать все, что хотим запечатлеть в памяти для себя и будущих поколений, те важные смыслы.

Наш язык — это сокровище, он словно создан для того, чтобы ложиться в песни.

Насколько я замечаю, вы часто занимаетесь благотворительными инициативами. Но об этом не так часто говорите. Это сознательная позиция или просто не хватает времени и сил?

— Я делаю донат почти каждый день. Не думаю, что целесообразно об этом постоянно говорить, потому что так делает каждый украинец. Я делаю по мере своих возможностей, но каждый день!

Также у нас очень много именно благотворительных концертов, где нет вообще никакого гонорара, мы просто приезжаем, тратим свои средства, собираем все вместе деньги для наших ВСУ и едем дальше.

Я очень ценю свою команду за нашу идеологию, человечность, преданность, за то, что со мной настоящие и классные партнеры по жизни.

Когда вы начали заниматься благотворительностью? В какой момент появилось это желание, мысль?

— Оно появилось три года назад, но с началом полномасштабного вторжения выросло в своих объемах в разы.

Чем больше ты отдаешь, тем больше получаешь. Это касается не только материального мира. Всегда нужно делать добро и думать о других больше, чем о себе.

Я скажу вам так, что когда, например, у нас не так сильно заходит песня, я действительно в первую очередь думаю не о себе, а о команде, которая, вероятно, немного расстроилась. Хочу, чтобы все были счастливы и всем было хорошо.

Мне приятно отдавать, я чувствую себя счастливой, когда это делаю.

Здесь речь не идет о каких-то богатствах. У меня нет много средств или какого-либо приданого, так же как и у всей моей команды, но работаю ежедневно и, конечно, у меня есть определенный доход, которым всегда хочу поделиться.

По-вашему, полномасштабная война нас изменила или просто проявила то, что всегда было в каждом человеке — добро или зло, свет или тьма?

— Я думаю, что просто проявила то, что было в каждом человеке. Усилила, так скажем. И здесь не о добре или зле, а больше о ценностях и истинных чертах человека, тех, например, которые он так сильно прятал.

Сегодня все вышло наружу. У кого-то появились страхи, сомнения, у кого-то наоборот — сила и отвага.

Но человек — это такое создание, умеющее подстраиваться. Уже почти полтора года идет полномасштабная война, и уже сегодня я замечаю, как люди начали снова выдавать себя не за тех, кем они являются на самом деле.

В моем мире мне хотелось бы сплошной искренности и справедливости.

Изменила ли война отношение к смерти?

— Да. Очень. По-видимому, изменила отношение к жизни, теперь я действительно понимаю ее ценность.

Я поняла, что такое зло, до этого я его, значит, не знала. У людей столько гнева и обиды… Это так ужасно, я не знала раньше, что такое существует.

Смерть — это боль, и ее в нашей жизни появилось сегодня очень и очень много, с таким трудно справиться и испытывать. Это новые ощущения для меня, которые я до сих пор не могу осознать.

Какой самый щемящий момент за все время войны вы можете сейчас вспомнить?

— Глаза наших женщин из Мариуполя на одном из концертов. Недавнее пение на Укрзалізниці для наших военных, которые ехали на фронт. Они случайно зашли именно под песню Дочекаюсь и остались, чтобы ее послушать, а потом я спустилась и только для них спела песню Люди.

Также чувство любви, которая, я думала, еще долго не появится во мне, но, несмотря на события, я ее встретила.

В чем сила украинцев, по вашему мнению?

— В правде. В отваге и преданности людям, в смелости и нестандартном мышлении. В сочувствии и желании помогать постоянно.

Мы — одна семья, и это чувство должно ни на минуту не покидать нас, а только заряжать и делать сильнее.

Также заботится о развитии украинской культуры, в том числе и музыки, украинский композитор Алла Загайкевич. Сейчас одна из ее важных задач — добиться переименования музыкальной академии. Читай полное интервью Аллы Загайкевич о развитии украинской музыки и полномасштабной войне.

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