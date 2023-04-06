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Надо убирать имя Чайковского! Композитор Алла Загайкевич о переименовании музыкальной академии и развитии нашей музыки

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 апреля 2023, 18:00
Алла Загайкевич: інтерв’ю про перейменування Національної музичної академії

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